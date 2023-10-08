爆肝打遊戲！超狂實況主「連續不睡164小時」 開台打破世界紀錄
不少人都聽過「熬夜傷身」的說法，學界也有不少研究指出缺乏睡眠對於人體的危害，但日前一名國外遊戲實況主「GiftedPrime」為了挑戰「長時間不睡覺玩遊戲」的金氏世界紀錄，竟然一口氣保持清醒地連續直播164 小時，不僅打破另一名實況主的162小時紀錄，就連他自己也高呼這最後一次嘗試挑戰，因為實在是太累了！
國際中心楊智傑／綜合報導
近期金氏世界紀錄中「最長時間不睡覺的實況」（world record for longest-running stream without sleep）由這名叫「GiftedPrime」的遊戲實況主創下，他在新興的直播實況平台「Kick」上開台遊玩《俠盜獵車手V》，過去兩年以來他曾多次嘗試進行這個挑戰，但熬夜不睡的過程實在過於疲勞，身體不堪負荷的他也屢次失敗，甚至喊出這是自己最後一次挑戰。
但就在這次挑戰過程，「GiftedPrime」自9月1日開始，幾乎一整個禮拜都在開台遊玩《俠盜獵車手V》，並在直播馬拉松的情況下成功達到164 小時，接著才在關台後立刻闔眼；GiftedPrime 本人也表示這是自己的極限，在結束挑戰後感到相當疲勞。
至於創下「162小時不睡覺直播」紀錄的實況主「ThisFudginGuy」也在得知此事後，第一時間留言恭喜對方突破紀錄；根據ThisFudginGuy表示，自己的紀錄事實上並沒有得到金氏世界紀錄認證，因為官方希望他能「自費請人觀看創紀錄影片」，不願自掏腰包的他則因此失去認證。
過去在其他遊戲直播平台如「Twitch」上，也有許多類似的熬夜馬拉松直播，但有實況主因為傳出長時間缺乏睡眠而在直播過程猝死，為了避免模仿效應官方也更新守則，將這類直播視作「自殘行為」而禁止，雖然一方面阻止不少實況主在該平台上進行挑戰，但也有另一群人選擇轉戰其他規定相對寬鬆的平台繼續嘗試。