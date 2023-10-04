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虎航飛高知單程2499元起！今10:00開賣　酷航飛新加坡2388元剩6天

▲虎航開賣飛高知的機票促銷價，今(4)日早上10:00開訂，促銷期至明(5)日晚上23:59，單程未稅價2499起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲虎航開賣飛高知的機票促銷價，今(4)日早上10:00開訂，促銷期至明(5)日晚上23:59，單程未稅價2499起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航(Tigerair Taiwan)日前宣布，將於11月1日正式開通桃園(TPE)-高知(KCZ)航線，慶祝新航線開通也推出開賣促銷價，今(4)日早上10:00開賣，促銷日期僅兩天，至明(5)日晚上23:59，單程未稅價2499起。另外，酷航也有飛新加坡優惠促銷價，單程2388元起，促銷日期為即日起至10月9日。

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此次台灣虎航推出飛往高知的機票促銷價，今(4)日早上10:00開訂，促銷期至明(5)日晚上23:59，單程未稅價2499起，可預訂旅遊日期為2023年11月1日~2024年3月30日。台灣虎航航線開通初期，每週營運兩班。去程航班編號IT250每週三、六從桃園國際機場起飛，出發時間為上午8:40。回程航班編號IT251每週三、六從高知龍馬機場起飛，出發時間為下午14:00，屬於早去午回相當不錯的時段。

▲台灣虎航11月1日起，正式開通桃園(TPE)-高知(KCZ)航線。（圖／資料照，旅行社提供）
▲台灣虎航11月1日起，正式開通桃園(TPE)-高知(KCZ)航線。（圖／資料照，旅行社提供）
位於日本四國最南端的高知，擁有日本百大名城的高知城，更是日本近代革新英雄坂本龍馬的故鄉，而高知龍馬機場距離市中心也不遠，搭機場巴士約25分鐘就可以到達JR高知站。轉至岡山等地，都相當方便。

另外，酷航上周因應中秋節而推出飛新加坡優惠促銷價，優惠日期只到10月9日，等於只剩6天可下訂，單程未稅價2388元起，可預訂旅遊日期為即日起~2023年11月30日。
 

▲酷航上周因應中秋節而推出飛新加坡優惠促銷價，優惠日期只到10月9日。（圖／酷航提供）
▲酷航上周因應中秋節而推出飛新加坡優惠促銷價，優惠日期只到10月9日。（圖／酷航提供）

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