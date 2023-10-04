藍委喊別參加「偽國慶」 民進黨團轟：把國慶當選戰工具消費
國民黨立委今（4）日舉行舉行記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員不要參加總統府舉辦國慶大典。對此民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄批評此舉是撕裂台灣；副書記長洪申翰說，這是把國慶當作選戰工具來消費，懷疑是否因選情不利開始走偏風、走極端，訴諸國家對立，籲懸崖勒馬，回頭是岸。
記者陳威叡／台北報導
前總統馬英九日前於臉書表示蔡政府從前年開始，將雙十國慶的英文改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，今年拒絕出席國慶大會。今日則有國民黨立委召開記者會，呼籲熱愛中華民國的公職人員今年不要參加總統府所舉辦的國慶大典。
對此莊瑞雄表示，此舉是撕裂台灣，提及前總統馬英九在2009年6月出訪中美洲時，在薩爾瓦多新總統就職大典前一天的國宴上，與時任美國國務卿希拉蕊碰面，當時馬自稱是「台灣總統」。
莊瑞雄說，無論是講台灣還是中華民國，國民黨內部要不要先去打一架再說，中華民國在台灣的存在，與中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，希望國慶日大家就開開心心。
洪申翰則表示，很遺憾國民黨是標準的把國慶做為選戰工具來消費，是否因選情不順利開始走走偏風、走極端，訴諸國家對立，強調國慶日不分政黨，國民黨的做法對中華民國與國家團結都不是好事，籲懸崖勒馬，回頭是岸。