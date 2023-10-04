臺中眷村文化節串聯三館 「眷村傳藝」為題7日開跑

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文化局副局長曾能汀表示，文化局每年辦理眷村文化節活動，歷年來以竹籬笆故事為主軸，發展出眷村每年不同的主題，從故事的「起飛」、「降落」、「成家」、「安居樂業」到今年的「眷村傳藝」，希望喚醒大家對眷舍的記憶、娛樂、情感的聯繫，同時也保留眷村的有形與無形歷史文化。
今年眷村文化節以「眷村傳藝」為主題，將輪番安排表演藝術團隊重現眷村的藝文娛樂活動。包括10月7日下午2點由「妙璇舞蹈團」演出《眷舞歡騰》，柔軟身段搭配豐富肢體動作，展現傳統民俗舞蹈風情。。10月8日下午2點邀「身聲跨劇場」演出《希望之翼》，以高蹺結合舞蹈演出，搭配面具及創意森巴鼓，充滿濃濃節慶氣息。10月10日下午2點，由「台北曲藝團」壓軸演出《相聲來樂》對口相聲，讓民眾重溫眷村傳統文化。
文化局表示，除了表演，還有地方社團及學校規劃展覽、手作體驗、表演及眷村美食分享等。例如在清水眷村文化園區各個空間，將有眷村客廳重現、清水眷村海報資料展、藍染作品展、中港高中及建國國小作品展、清水史前文化與軍事史蹟故事展等等。另外也有皮影戲製作、紙飛機與竹蜻蜓、史前文化捏陶、鰲峰山軍營圖騰絹印、型糊藍染與棉布藍晒手作等DIY課程。
此外，10月7日推出「老電影與傳統技藝」活動，特別邀請從事電影看板繪製超過一甲子的手繪大師謝森山，結合10月國慶以及清水眷村園區「空軍」的特色歷史背景，現場巧手製作《筧橋英烈傳》電影看板，展現逐漸失傳的復古味，以及老師傅手繪無可取代的溫度。
至於北屯區的眷村文物館則將推出「臺式復古文創市集」，包括新生社系列活動、市集、特展等。其中新生社活動將臺灣六七零年代的空軍俱樂部、大舞廳、餐酒館等場景搬進眷村。一德洋樓則在10月14日舉辦「玩轉老唱盤傳唱眷村時代的經典」。此外，今年活動期間規劃專屬集章活動，凡於DM集滿3個活動場館印章，即可在館舍服務處換取贈品。
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