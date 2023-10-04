《魔鬼的計謀》12人玩生存遊戲！7天搶1100萬 爾虞我詐太戲劇化
《大逃脫》、《女高推理班》系列製作人鄭中淵與Netflix 9月推出生存遊戲節目《魔鬼的計謀》，目前已經播出5集，12名玩家來自不同領域，有醫生、律師、職業棋士、YouTuber、演員等，共同爭奪5億韓元（約1100萬元台幣）獎金，PTT鄉民討論熱烈，直呼：「也太戲劇性了吧！好扯！」
記者楊穎軒／綜合報導
《魔鬼的計謀》由「魔鬼」主持，邀請12位身分不同的玩家同住7天，進行燒腦的生存遊戲，參賽者在這場考驗智慧的競賽中鬥智鬥勇，千方百計登上冠軍寶座，把大獎抱回家，而這12名玩家有男神演員河錫辰、職業圍棋二段棋士趙涓祐、大勢男團SEVENTEEN成員勝寛、資深綜藝女星朴京林、女主播李惠成、演員李偲源（前譯李詩媛）。
其他6位參賽者為骨科女醫師徐有旼、美女律師徐東珠、職業撲克玩家金東載、 旅遊YouTuber郭峻彬、職業線上遊戲玩家Guillaume Patry及博士生軌道（音譯），不少追上進度的鄉民留言「越看越100%支持河錫辰」、「好討厭軌道跟東珠，偽君子組合」、「遊戲不難，難的是人心」，猜測冠軍應該是律師徐東珠，據了解，最後3集將在10月10日一起上線，屆時優勝者將出爐。