《小曉》預告曝光！準金馬影后林品彤、女配角陳意涵表演令人動容

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首次以媽媽角色與觀眾見面的陳意涵重回大銀幕即獲金馬獎評審青睞，入圍本屆最佳女配角，她除了感謝導演給她機會之外，更感謝自己的願意突破，她說：「以往的我不曾演過媽媽的角色，甚至內心有點抗拒，但《小曉》裡的這位母親內心的掙扎，我想大部分媽媽都有想過，自己在哪裡？所以想給自己一個突破的機會。」而曾以電影《美國女孩》嶄露頭角的林品彤，此次憑著新作《小曉》入圍最佳女主角，榮登金馬獎史上最年輕影后入圍者，林品彤說：「電影中的小曉有一個祕密，而這個祕密讓她與媽媽互相討厭卻又互相依賴，不只媽媽在找尋失去自己，獨特的小曉其實也在思考自己存在的意義。」
電影《小曉》榮獲文化部第42屆優良電影劇本特優獎，亦在本屆金馬獎大放異彩，獲7項大獎提名，電影中飾演母女檔的陳意涵與林品彤更是一舉入圍最佳女配角與影后，兩人的表現備受評審肯定，也令觀眾期待。
《小曉》故事描述小曉（林品彤 飾）是一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的祕密，她在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵 飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙 飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹了媽媽與班導的秘密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈。
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