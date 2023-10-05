不斷更新／小犬颱風觸陸！全台18縣市5日停班停課　新竹以南放假

不斷更新／小犬颱風即將登陸！今全台風雨最大　花東小心超大豪雨

▲小犬颱風今（5）日上午中心有機會從台東南部至恆春半島一帶登陸，今日下午從西南部出海。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風今（5）日上午中心有機會從台東南部至恆春半島一帶登陸，今日下午從西南部出海。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間00:21）小犬颱風（國際命名：KOINU）以中颱之姿向台灣靠近，中央氣象署持續發布海上颱風和陸上颱風警報，小犬颱風暴風圈昨（4）日上午開始陸續進入台灣各縣市，預估今（5）日上午中心有機會從台東南部至恆春半島一帶登陸，今日下午從西南部出海，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今天有超大豪雨發生機會，《NOWnews今日新聞》也會不斷更新颱風最新動態，民眾務必持續防颱作業。

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▲小犬颱風預估今日上午會登陸，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今天有超大豪雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風預估今日上午會登陸，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今天有超大豪雨發生機會。（圖／中央氣象署提供）
🟡小犬颱風最新動態

📍2023／10／04 23:30
小犬颱風變瘋狗！蘭嶼掀17級以上強陣風
小犬颱風（國際命名：KOINU）仍在穩定朝西移動，中心雖然還沒登陸台灣，但今（4）日晚上通過蘭嶼時，近颱風中心超強風速肆虐，中央氣象署表示，蘭嶼觀測到每秒95.2公尺，風力超過17級的強陣風，打破近10年來台灣最強風速紀錄，是否為歷史第一後續還有待資料整理。
 
📍2023／10／04 20:30
小犬颱風發威了！花東迎超大豪雨
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝西向台灣陸地移動，中央氣象署預報員朱美霖說明，小犬颱風中心來到綠島蘭嶼地區，稍早蘭嶼已經觀測到17起強陣風，氣象署也持續發布「颱風強風告警」，提醒民眾，小犬颱風的暴風圈已經籠罩東半部及台中以南陸地，明日上午登陸並通過台灣陸地。

📍2023／10／04 17:30
小犬颱風將通過綠島蘭嶼！氣象署發「國家級警報」
中央氣象署預報員朱美霖表示，小犬颱風中心今晚將通過綠島蘭嶼，隨後持續朝西前進，並在明日上午登陸並通過台灣陸地，下午中心出海慢慢遠離台灣，不過明晨小犬颱風中心接近台灣陸地時，整個颱風可能會有不規則的運動出現，因此實際登陸地點還無法判定，甚至不排除小犬颱風不登陸台灣，從巴士海峽通過，但機率較低。

🟡小犬颱風相關報導
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