不斷更新／小犬颱風襲台！4日停班停課最新通知　台北1校遠距上課

不斷更新／小犬暴風圈將觸陸！今明雨勢最劇烈　花東小心超大豪雨

▲中央氣象署持續針對小犬颱風發布海上、陸上警報，花蓮、台東山區，在今明兩天有超大豪雨發生機會。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲中央氣象署持續針對小犬颱風發布海上、陸上警報，花蓮、台東山區，在今明兩天有超大豪雨發生機會。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間00:30）小犬颱風（國際命名：KOINU）以中颱之姿向台灣靠近，中央氣象署持續發布海上、陸上警報，小犬颱風暴風圈今（4）日清晨接觸台灣陸地，今日深夜至週四（10月5日）清晨中心有機會登陸台東南部至恆春一帶，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在今明兩天有超大豪雨發生機會，《NOWnews今日新聞》也會不斷更新颱風最新動態，民眾務必持續防颱作業。

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▲中央氣象署指出，小犬颱風今明兩天風雨最為劇烈。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署指出，小犬颱風今明兩天風雨最為劇烈，整個東半部雨勢會相當驚人。（圖／中央氣象署提供）
🟡小犬颱風最新動態

📍2023／10／03 23:30
小犬颱風暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面及巴士海峽，對宜花東、中彰投、雲嘉南、 高屏、恆春半島構成威脅，近3小時共新增4縣市列入陸警範圍，其中嘉義以南地區暴風侵襲機率全破90%。

📍2023／10／03 20:30
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日晚間8時30分位於鵝鑾鼻東南東方約390公里的海面上，以每小時12公里的速度，向西北西「轉西」進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

📍2023／10／03 17:30
小犬颱風還在北漂！今晚「轉彎衝向台灣」
小犬颱風慢慢逼近台灣，中央氣象署陸上警報警戒範圍增加南投縣，目前屏東、花蓮、台東、高雄、南投都要嚴加戒備，預估小犬颱風暴風圈明日上午會接觸台灣陸地，週四中心在台東南端至恆春半島登陸。今日入夜後北部、宜花地區雨勢越晚越大，明日降雨熱區將以東半部、恆春半島最為明顯。

🟡小犬颱風相關報導
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📍護國神山恐變「東部殺手」。（點此連結）

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