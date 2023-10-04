不斷更新／小犬暴風圈將觸陸！今明雨勢最劇烈　花東小心超大豪雨

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📍2023／10／03 23:30
小犬颱風暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面及巴士海峽，對宜花東、中彰投、雲嘉南、 高屏、恆春半島構成威脅，近3小時共新增4縣市列入陸警範圍，其中嘉義以南地區暴風侵襲機率全破90%。
📍2023／10／03 20:30
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日晚間8時30分位於鵝鑾鼻東南東方約390公里的海面上，以每小時12公里的速度，向西北西「轉西」進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。
📍2023／10／03 17:30
小犬颱風還在北漂！今晚「轉彎衝向台灣」
小犬颱風慢慢逼近台灣，中央氣象署陸上警報警戒範圍增加南投縣，目前屏東、花蓮、台東、高雄、南投都要嚴加戒備，預估小犬颱風暴風圈明日上午會接觸台灣陸地，週四中心在台東南端至恆春半島登陸。今日入夜後北部、宜花地區雨勢越晚越大，明日降雨熱區將以東半部、恆春半島最為明顯。
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