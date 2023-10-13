金鐘58／許瑋甯嫁邱澤沖喜　甜曝閃婚原因「兩個人找到對方了」

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許瑋甯過去曾因拍鬼片入戲太深，靠「凱龍治療」走出角色，這次詮釋《她和她的她》被狼師毀掉人生的「林晨曦」，她形容：「拍完有一種身心俱疲的感覺，我好像整個人被抽乾，怕自己沒東西給予下一個角色了。」而戲外，她正面臨外公人生最後一段路，「真實回到許瑋甯，我是沒有自己的，拍攝期間外公的身體每況愈下，我只想好好陪他最後的階段。」
邱澤優點「足夠了解我」 許瑋甯婚姻生活幸福
所幸當時身邊，還有邱澤扶持，許瑋甯說：「我先生的溫暖，就是足夠了解我，有時候你會碰到自以為了解你，他覺得『我這樣是為你好』的人，他的幫忙卻不是我想要的，但是我先生知道該用什麼角度陪伴我，他是站在我的角度來了解我，甚至在我們兩個人都安靜的情況下，他都是給我我所需要的。」
性侵受害者角色太沉重 許瑋甯進錄音室崩潰
《她》劇歷經疫情停工，前後拍攝5個月之久，許瑋甯坦言她一看到劇本就強烈表達喜歡，「林晨曦」這個角色的黏著度算很高，第1次與爸爸伊正、媽媽丁寧、龍鳳胎弟弟徐鈞浩讀本，這一家子的演員哭得唏哩嘩啦，一看到對方的眼睛，情緒就湧上心頭，許瑋甯說：「我每句台詞都不敢真的吃進去，講出口的時候已經在發抖了。」
整部戲透過女主角解離的精神分裂過程，看一個性侵受害者如何療癒傷痛，許瑋甯透露後期她進錄音室配音，有一瞬間突然崩潰，無法克制的為這個角色感到難過，她要求工作人員給她一點時間，才能消化台詞，回想起來仍是記憶猶新：「我們永遠要當拉起自己的那雙手，努力從泥沼掙脫，這個過程很美麗。」
不是千金就是第三者 許瑋甯演膩了
談到演藝生涯的泥沼，許瑋甯在28歲面臨最大的焦慮，那時候角色不是千金就是第三者，「當時還是演不到自己想要的角色，我好像沒什麼作品，始終不停演那幾個角色，再沒有一個作品出來，只能往更不想去的方向去。」因為焦慮不斷吃東西，許瑋甯當時體重達56公斤，她轉念一想，人除了能控制自己的體重，其他事情都控制不了，不如開始減肥。
幸運的是許瑋甯遇上自己的Lucky star林心如，兩人合作的《16個夏天》，算是她的轉型代表作，後來戲路多元，一路碰到好導演、好故事，透過不同挑戰展現多變面貌，許瑋甯說上次拿到金鐘獎的幸運物是林心如，問她這次會不會換帶邱澤走紅毯？她展現獅子座的霸氣笑回：「當然不會，那是我的時間！」
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