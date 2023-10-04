「金馬大遺珠」白潤音遊戲控　拍《老狐狸》不碰3C：簡直酷刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
14歲的白潤音成為本屆金馬影帝入圍最大遺珠，評審讚他與劉冠廷的父子互動，及身處單親家庭渴望擁有自己的家的早熟，都很有靈氣；評審特別提及白潤音要鼓勵他未來前程不可限量。
白潤音前年曾獲首爾九老兒童國際影展男主角獎，去年再奪金鐘獎迷你劇集男配角獎。此次因《老狐狸》故事發生在他還沒出生的80年代，為了體驗角色，進入電影年代，白潤音透露：「我在拍攝期間完全沒有碰3C，這對一個遊戲愛好者來說真的是酷刑！」
他曾在就讀國中之前對外表示要專心念書，暫不接拍較長時間的影視作品，蕭雅全導演為此片選角時也因耳聞此事，一度跳過他去尋覓其他人選。白潤音解釋：「原本是暫時息影，計畫上了國中之後就完全休息，高中後再復出。後來也確實休息了整整2年，直到遇到《老狐狸》。」因為好的故事和「廖界」這一角色讓他提早返回表演崗位。
《老狐狸》正式海報由三金設計師方序中打造，在白潤音飾演的男孩「廖界」背後，有龐大的父親劉冠廷及陳慕義2個大男人身影籠罩，像看照著他如何在那時代成長茁壯。片中，他和劉冠廷在是相依為命的父子，白潤音說：「原本就很喜歡劉冠廷，在拍攝現場劉冠廷是屬於安靜的人，讓人沒有壓力，也可以輕鬆閒聊。我們在拍攝過程中慢慢變熟，他也會跟我分享他在玩的手遊。」
電影裡的廖界一直夢想與父親買房子，希望能開一家理髮廳；現實生活年僅14歲的白潤音則說自己最大願望是「成為日本的假面騎士」。他雖在表演工作上早熟專業，但依然保有可愛童心。
金馬獎昨公布入圍名單，陳慕義繼2003年第40屆憑《黑狗來了》入圍金馬男配角，相隔20年再度提名，他說：「電影就是一堆人埋頭苦幹搞出來的一場不存在現實人生中的東西，《老狐狸》劇組每次便當一叫就是5、60個，我希望大家都能入圍，因為是一堆人埋頭苦幹出來的東西。」
劉奕兒出道逾8年首度提名金馬獎女配角，昨公布時她正在錄音室錄製新歌，「想說要收音怎麼一直震動，我當下沒反應過來，結果是姚淳耀傳訊息跟我說『恭喜！太開心！貝爺！金馬入圍！我好榮幸！』以為他在回我限動，還是跟我開什麼玩笑。」
劉奕兒感動說：「謝謝《老狐狸》團隊對我的信任。謝謝每一位工作人員與參與演出的演員們。謝謝導演蕭雅全對我的信任，讓我能為這部電影詮釋林珍珍這個角色，導演恭喜我的當下，互相恭喜以外，我回給導演的訊息是：『謝謝你相信我，謝謝自己沒有讓你失望，我愛你。』」
更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。