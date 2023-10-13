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金鐘58／蘇瀅步前師兄波特王後塵！不續約遭公司狠奪粉專使用權

▲蘇瀅入圍本屆金鐘獎，透露和師兄波特王1年多沒聯絡，現在和公司約滿，粉專使用權遭停用。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蘇瀅入圍本屆金鐘獎，透露和師兄波特王1年多沒聯絡，現在和公司約滿，粉專使用權遭停用。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／專訪

網紅蘇瀅跨界戲劇圈，參與首部作品《村裡來了個暴走女外科》，就入圍本屆金鐘新人獎。科班出生的她，都在南部的劇場工作、一待就是11年，在5年前選擇突破加入前公司「聚暘媒體」展開網紅生活，以拍攝職人劇廣為人知。她曾和百萬YouTuber「波特王」為同門，但在對方和公司鬧翻後，1年多過去了，他們也因此沒再聯絡。如今本名李夢純的「蘇瀅」約滿到期沒續約，未料和前同事竟遇類似狀況，只要是以「蘇瀅」為名的臉書、YouTube平台，李夢純不再有使用權，除非再簽約，但可惜目前就是沒共識。

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▲蘇瀅將用本名「李夢純」重新出發。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蘇瀅將用本名「李夢純」重新出發。（圖／記者鄭孟晃攝）
36歲蘇瀅想透過這次入圍金鐘獎，大聲地自我介紹「我叫李夢純」，重新出發、做回自己。當初她會選擇當網紅，其實是誤打誤撞，「在當舞台劇演員這11年當中，就一直在思考說我好像在南部這個圈子進入到一個很混沌的階段，所以思考要怎樣把表演多元化的發展，那時候還不知道網紅是什麼，就覺得說這是影像，可以嘗試。」

▲波特王（右）和師妹蘇瀅曾一起在《村裡來了個暴走女外科》合體。（圖／公視提供）
▲波特王（右）和師妹蘇瀅曾一起在《村裡來了個暴走女外科》合體。（圖／公視提供）
蘇瀅並非自己創立頻道和工作室，是和新媒體公司合作，所以有企劃團隊能夠輔助。回憶起當年，她很開心和大夥兒拍片的日子，想想著實感慨。百萬網紅波特王之前就和她是同事，常常被逗得笑呵呵，誰也沒想到在去年同事會和公司老闆鬧翻，至今已經超過1年，她滿無奈地說：「以前拍片的時候真的很開心，但因為這個風波，我們其實一直沒有辦法好好聯絡，但如果有一天遇到他的話，我一定會給他一個很大的擁抱。」

▲蘇瀅對演戲是真愛。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蘇瀅對演戲是真愛。（圖／記者鄭孟晃攝）
當時波特王退出團隊，百萬YouTube頻道和粉專平台都被收回使用權，萬萬沒想到隔了1年，同樣「收回權力」的狀況竟降落在蘇瀅身上。她先澄清：「我們沒有鬧翻，只是合約到期之後，我們還在思考下一步，要合作不合作？只是說合約到期之後 ，蘇瀅這個名字是屬於公司資產。」等同於她若不續約，也不能持有這些她經營5年的臉書、IG、YouTube的使用權，若要用當然是「再簽約」。

▲蘇瀅昂首闊步重新努力，又是嶄新的開始。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蘇瀅昂首闊步重新努力，又是嶄新的開始。（圖／記者鄭孟晃攝）
對於當年的蘇瀅，只是想好好把握一個表演的機會，對於合約細節並不是太認真細讀，「蘇瀅這個名字沒有人註冊，因為我們在合約上面有白紙黑字寫是屬於公司資產」，所以也只能怪自己，但多年的情分似乎也沒有商量的空間。其中一條合約內容是，「如果不續約必須提前半年提出，否則合約會自動續約」，不知不覺很有可能又被綁死。

▲蘇瀅在想什麼呢？（圖／記者鄭孟晃攝）
▲網紅蘇瀅參與舞台劇演出多年，首度跨界戲劇圈，推出首部作品《村裡來了個暴走女外科》，就入圍本屆金鐘新人獎。（圖／記者鄭孟晃攝）
好在蘇瀅有發現到這條細節，在1月時就提出討論，希望能找到一個最好的方式繼續相互配合，但僵持半年依舊沒有答案。妙的是，他們連錢如何分潤都還沒談到，就已經喬不攏，大概是卡關在「正名」這件事，因為若改成「李夢純」，很難確保公司能擁有完全的執行權力。蘇瀅其實都講得隱晦，但從神情間能感受到滿滿無奈，想哭就哭吧！但她笑說：「沒那麼委屈啦！」

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