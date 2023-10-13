金鐘58／蘇瀅步前師兄波特王後塵！不續約遭公司狠奪粉專使用權

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蘇瀅並非自己創立頻道和工作室，是和新媒體公司合作，所以有企劃團隊能夠輔助。回憶起當年，她很開心和大夥兒拍片的日子，想想著實感慨。百萬網紅波特王之前就和她是同事，常常被逗得笑呵呵，誰也沒想到在去年同事會和公司老闆鬧翻，至今已經超過1年，她滿無奈地說：「以前拍片的時候真的很開心，但因為這個風波，我們其實一直沒有辦法好好聯絡，但如果有一天遇到他的話，我一定會給他一個很大的擁抱。」
當時波特王退出團隊，百萬YouTube頻道和粉專平台都被收回使用權，萬萬沒想到隔了1年，同樣「收回權力」的狀況竟降落在蘇瀅身上。她先澄清：「我們沒有鬧翻，只是合約到期之後，我們還在思考下一步，要合作不合作？只是說合約到期之後 ，蘇瀅這個名字是屬於公司資產。」等同於她若不續約，也不能持有這些她經營5年的臉書、IG、YouTube的使用權，若要用當然是「再簽約」。
對於當年的蘇瀅，只是想好好把握一個表演的機會，對於合約細節並不是太認真細讀，「蘇瀅這個名字沒有人註冊，因為我們在合約上面有白紙黑字寫是屬於公司資產」，所以也只能怪自己，但多年的情分似乎也沒有商量的空間。其中一條合約內容是，「如果不續約必須提前半年提出，否則合約會自動續約」，不知不覺很有可能又被綁死。
好在蘇瀅有發現到這條細節，在1月時就提出討論，希望能找到一個最好的方式繼續相互配合，但僵持半年依舊沒有答案。妙的是，他們連錢如何分潤都還沒談到，就已經喬不攏，大概是卡關在「正名」這件事，因為若改成「李夢純」，很難確保公司能擁有完全的執行權力。蘇瀅其實都講得隱晦，但從神情間能感受到滿滿無奈，想哭就哭吧！但她笑說：「沒那麼委屈啦！」