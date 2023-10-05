Lisa曬10張瘋馬秀辣照「只穿內衣褲」 意猶未盡喊：需要隨時找我
南韓女團BLACKPINK成員Lisa日前登上巴黎「世界第一裸秀」瘋馬秀（Crazy Horse）演出，Lisa演出後眾人好奇表演尺度，礙於場內不能拍照，網路上流傳各種照片，如今Lisa親自公開10張表演辣照，直呼「無論何時需要有人來填補空缺時，都可以打電話給我。」顯然她對於瘋馬秀表演樂在其中。
記者薛羽彤／綜合報導
Lisa罕見挑戰大尺度的表演，因偶像的身分加上亞洲的保守風氣，讓她受到不少質疑，大陸女星Angelababy還因到場看秀，遭官方走封殺流程，引發不小爭議。今（5）日Lisa親自上傳瘋馬秀表演照，她寫下「這是一個很棒的經歷，感謝大家讓這一切發生。無論何時需要人填補空位，都可以打電話給我。」
照片中，Lisa展現傲人身材，擺出許多撩人姿勢，性感姿態一覽無遺，照片發出短短6小時已吸引442萬人朝聖，可見Lisa的魅力。Lisa登上瘋馬秀反應兩極，《長江7號》徐嬌則公開批評「我只看到被性化的職業女性。」而女星Angelababy、「最美妃子」張嘉倪因到場朝聖，受到網友口出惡言「就是去逛妓院」，甚至被大陸官方走封殺流程，引發不小風波。