台中又放颱風假 各大百貨公司正常營業搶商機

小犬颱風來勢洶洶，颱風帶來強勁風勢，昨天造成台中多起路樹倒地，市府宣布今（5日）停班停課。台中又放「颱風假」，今日周年慶大檔要開打的台中新光三越百貨，上午8時緊急宣布正常營業，另中友百貨、台中廣三SOGO百貨及麗寶OUTLET也宣布正常營業搶商機。
記者金武鳯/台中報導
小犬颱風襲台，也許是「小心翼翼」繞過台中，今日上午台中風勢稍緩，也未下雨，百貨龍頭台中新光三越趕緊宣布周年慶大檔如常開打。台中新光三越周年慶首波於5日至18日登場，祭出百貨最強回饋陣容，包括化妝品單筆滿2000送2000點，全館累計5000送5000點，再加碼首七日SKM PAY限定名品，家電單筆刷1萬送1萬點，點數可現金折抵，兌換夢幻逸品及扣點再抽巴黎來回機票、獨家星級旅宿等。
另週年慶檔期已於9月下旬開打的中友百貨、廣三SOGO和大遠百也先後宣布今日正常營業。廣三SOGO周年慶推出，消費就有機會把9萬元的宏佳騰智電車帶回家。中友更豪氣，壓軸大獎是瑞典國寶市價逾200萬元的VOLVO豪車。
麗寶樂園渡假區今日營運調整，受小犬颱風影響，麗寶樂園渡假區的探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪暫停營業一天，麗寶OUTLET則全日日正常營業。