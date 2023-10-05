外籍看護出門上課難！全年僅6名接受補充訓練　勞動部擬推線上課

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依據《長照法》第64條規定，初次入國之外國人從事家庭看護工作者，雇主得為其申請接受本辦法所定之補充訓練；辦理方式包括集中訓練（外籍看護至訓練機構指定之場所及班別接受訓練）以及到宅訓練（授課人員至勞工主管機關核定之工作許可地提供訓練）；訓練內容包括身體照顧服務、家事服務、文化適應、溝通技巧、職場安全、與失能者照顧服務相關課程等等。
吳玉琴指出，民間團體擔憂外籍看護在國外接受訓練的扎實度與品質，因此《長照法》才新增讓雇主可以為看護申請「補充訓練」，但去年整年度接受集中訓練的人數掛零、到宅訓練也僅有6人，成效不佳，形同根本沒有在執行，但今年試辦的線上課程瀏覽率卻高達20萬人次，代表看護其實「有需要，但出不來」，
許銘春坦言，執行確實有困難點，首先，法律規定「得」，勞動部沒有強制力，再來，家庭有照顧需求，外籍看護出門上課困難，因此才會推出線上課程因應，讓看護透過訓練影片加強照護技巧。
吳玉琴建議勞動部會同衛福部研議，制定總時數40小時的家庭看護移工初次入境受僱的補充訓練，包括32小時集中訓練加上8小時的到宅訓練，但移工出門上課時，一定要和長照喘息服務或照顧服務搭配，讓雇主不用擔心移工出門後，家人沒人照顧，資深照服員也能協助到宅指導，並把補充訓練納入中階技術人力的必要條件。
許銘春承諾會跟衛福部研議，讓補充訓練落實。