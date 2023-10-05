「TenTen台中、探探審計」7日登場 音樂美食好康特多
台中國慶活動超有看頭！10月10日必看的國慶焰火SHOW外，由台中市都發局、中興大學及審計新村聯袂於7日起舉辦的「TenTen台中、探探審計」雙十慶典，規劃音樂表演、露天電影觀賞，還有國慶限定版明信片、打卡及美食午茶券免費索取。另有型男髮雕造型比賽，優勝可以拿大獎。有吃有玩好康特多，歡迎相揪來趟台中旅遊，白天逛審計、夜晚賞焰火。
記者金武鳯/台中報導
「TenTen台中、探探審計」慶典於10月7日起一連四天在民生路審計新村舉辦，活動期間只要穿著任一含國旗元素：藍、白、紅色系服裝，於園區內和具有國慶主題的背景拍照打卡，即可向審計新村管理中心索取「國慶限定版明信片」及「審計午茶券」，其中午茶券可以免費兌換包含「旅禾泡芙」、「山海豆花」、「日日鬆餅」、「甜月亮義式冰淇淋」、「三時杏仁」五家園區名店餐點。
此外，每日13:30 – 17:30慶典現場安排音樂展演節目，表演陣容有蘿絲小姐、陳相合、于忻文、愛拉琴基地等多位音樂青年及管絃樂團體。另10月8、9日晚間17:30過後，還有露天電影撥放「你的情歌」、「你在我心上」台灣國片可以觀賞。
最吸睛的是7日開始票選的「雙十型男髮雕造型比賽」：由有「型男製造所」之稱的「Slick俐落男士理髮」，特邀曾因髮雕美國總統川普（Donald Trump）頭像造型，在美國一炮而紅的台灣髮雕鬼才設計師陳祥豪前來客座創作。
陳祥豪本次作品以中華民國國旗元素搭配中文書法字體，透過精湛的髮雕手藝呈現出濃濃的國慶風，更讓「TenTen台中、探探審計」慶典活動增添不少話題性。髮雕造型參賽者，除了享免費造型理髮之外，還有機會獲得總價值超過4000元的獎品，有興趣的名眾一定要把握機會預約報名，詳細資訊可見審計368新創聚落官方臉書。審計368新創聚落國慶活動資訊：https://www.facebook.com/shenji368