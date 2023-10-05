小犬颱風威脅持續！農業部發土石流黃色警戒184條

小犬颱風（國際命名：KOINU）正在台灣南方海域緩慢向西移動，今（5）日早上颱風中心短暫登陸鵝鑾鼻，並帶來強風與大量降水。農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於3縣15鄉74村。發布大規模崩塌黃色警戒8處，分布3縣6鄉6村。
記者林志怡／台北報導
依據農業部農村發展及水土保持署「小犬颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」，計發布184條土石流黃色警戒，分布於臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村，關山鎮德高里、月眉里、電光里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村、立山村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里，屏東縣來義鄉來義村、義林村、丹林村，滿州鄉港口村、滿州村等，3縣（市）15鄉（鎮市區）74村（里）。
發布8處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，臺東縣金峰鄉新興村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣富里鄉富南村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣延平鄉紅葉村等，3縣（市）6鄉（鎮市區）6村（里）。