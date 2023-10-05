不僅鏟屎、餵食！動物園工作不到40K 洪申翰：爭取調漲
近來有許多動物園工作者爭取加薪到4萬元，民進黨立委洪申翰表示，自己月前也接獲動物園工會陳情，也在上月針對此議題召開2次協調會，認為動物園工作者內容多元、繁雜又專業，但目前薪資加上30年未調升的危險加給，長年不到4萬元，希望若未來危險加給，也能夠一體適用到新竹市立動物園、高雄壽山動物園與南投鳳凰谷的鳥園。
記者陳威叡／台北報導
洪申翰說，有許多動物園工作者薪資有望加薪達到4萬元，自己9月就已經針對這個主題，開了兩次協調會，並邀請行政院蘇俊榮人事長、台北市立動物園企業工會理事長以及動物園長一起討論這個主題，
洪申翰說，動物園工作者不是只有鏟屎、餵食，工作內容既多元、繁雜，卻又很專業，但目前薪資加上30年未調升的危險加給，長年不到4萬元，在9月協調會以及後續的溝通協調作業，相當努力促成，希望讓動物園工作者的薪資，反映工作專業與職務的危險繁重。
洪申翰也認為，不是只有台北市立動物園的薪資需要提升，包括新竹市立動物園、高雄壽山動物園以及南投鳳凰谷鳥園，自己與人事長蘇俊榮相當關注這三地狀況，期盼「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，若未來順利調高危險加給，也能夠一體適用到其他三處。