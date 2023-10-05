LINE低調新增「實用按鍵」！按一下顯示所有相簿 隱藏刪除也挖出
LINE又默默更新了一項超實用功能，在「聊天」頁面的右上方，新增了「所有相簿」選項，按下該圖示後就能顯示所有聊天室內的相簿，如果突然需要找某一相簿內的相片，但又忘記是在哪個聊天室內，使用這功能會相當方便，但小提醒，相簿列表會顯示「所有」聊天室內的檔案，原本「隱藏」或是「刪除」的聊天室還是顯示出來喔！
記者周淑萍/綜合報導
LINE最新版本為13.16.0，從版本紀錄裡顯示的新功能為「社群預定新增透過AI彙整訊息大綱功能」，《NOWnews》實際更新目前尚未看到該功能出現，反而在聊天頁面內看到新增「所有相簿」選項，在聊天頁面右上方，採用相簿圖案的按鍵，一鍵按下後，LINE所有聊天室建立的相簿都會現身，還可以選擇查看「相簿」或是「相片」，也能自訂顯示條件，像是最近上傳或是最近建立來檢視。
相較於以往需要進到某一聊天室後，再點「所有相簿」，更新最新版本後，即可簡化流程，不再需要進到聊天室，直接在聊天頁面上點「所有相簿」就能查找所有相簿。溫馨提醒，該功能會同時顯示原本已經「隱藏」或是「刪除」的聊天室，如果真的想要徹底讓照片消失，不如下載後刪除，再把想隱藏的照片鎖在更隱密的空間，或是直接刪除，把回憶留記憶裡。