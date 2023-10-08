青聽我說／創業難不難？Lydia AI創辦人：能否專心一意成關鍵
新創公司Lydia AI希望利用人工智慧模型以及數據應用，幫助社會大眾瞭解自身健康狀況，推出的「AI健康分」APP，即是以服務健康管理與保險保障相關領域作為發展核心。共同創辦人兼執行長李俊毅接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，期盼公司可以透過智慧科技，為下一世代的數十億人口帶來更完善的保健與保障計畫。這樣的雄心壯志，帶領Lydia AI走過將近10年的歷程，李俊毅卻說「10年是不夠的，我們公司存在的目的是想要改變社會，為社會做出一點貢獻」，他強調，新創絕不是「抄近路賺大錢」的心態可以玩得起的。
記者鄭妤安／台北報導
李俊毅是殯葬業大亨「龍巖集團」的第二代，認知到自己無意接班後，展開「不靠爸人生」，自2015年創業至今，靠著健康大數據分析及AI模型，成功打進金融與保險市場。在開始做出成績，並且有了一點名聲後，愈來愈多生意找上門來，尋求打造更多的應用場景，他卻拒絕承接部分的生意，「拒絕的原因並非做不到客戶的要求，而是我認知到，身為新創，你要學會專心一意做一件事」，為了賺錢承接愈多的生意容易在無意間消耗掉團隊既有的量能，專精於一個領域能較有效率的達到目標效益。
現代社會有許多年輕人夢想著創業當老闆，李俊毅提醒「創業沒有捷徑，它必定得有些犧牲，你絕對不能讓自己有任何退路」，想要創業要有遠見，而不僅只有想要立即賺到錢的想法，要創業就得準備好承擔風險，其中，要犧牲的事肯定數不勝數，包括與家人相處、或者放棄穩定的工作。
回顧當初，他找到了興趣，並且為之創業後，期間不斷地尋找自己在社會上扮演的角色，一路上跌跌撞撞，磕磕碰碰，但如同衝浪及滑板選手，總是不斷的在嘗試失敗後，才得以習得新技巧，「這是創業最基本的執著！」李俊毅常夢想著Lydia AI有天能成功成為獨角獸，他也相信他們一定可以，但光說不練，再大的夢想也只是空談，必須要建立強大的信仰，而堅持專心致志在同一件事情上是最重要關鍵。