2023颱風停班停課6都排行！台中拿第二 「桃園0次」市民抱怨2次
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前已經逐步遠離台灣，不過受到外圍環流影響，仍有部分地區、鄉鎮在今（6）日停止上班上課。然而今年颱風對比過去幾年相較多且影響台灣顯著，因此各地停班停課的情況也非常多。在金年的統計當中，台南以及高雄是停班停課最多的縣市，而桃園市則是一次都沒有，市長張善政曾被市民湧入臉書喊話2次。
記者張嘉哲/綜合報導
今年颱風相當活躍，包括近幾個月的卡努颱風、海葵颱風、瑪娃颱風以及最近的小犬颱風，因應路線不同，受到影響的區域也連帶不同。而在六都當中，由於這幾次颱風路徑都便難，台南以及高雄今年停班停課就有5次，而受到中央山脈幫忙擋風避雨的台中，則也有2次排名第二。
第三名則是由雙北市的一次拿下，最後一名則是桃園，今年截至目前為止都還沒有停班停課過，讓市民2度湧入市長張善政臉書喊話抱怨。其在8月的時候，卡努颱風影響北台灣，當時北北基共同宣布停班停課，唯獨桃園市長張善政宣布桃園正常上班上課，雖然風雨標準確實未達到，不過由於當天下午張善政表示「原則上跟北北基盡量同調」，最終卻特立獨行，於情上無法與市民交代。
而這次小犬颱風，北北基桃終於共同宣布「正常上班上課」，不過由於隔壁縣市新竹、苗栗都宣布停班停課，讓桃園人再度抱怨，表示「我們到底在哪個生活圈，一下北北基桃，一下桃竹苗，每次另一邊放我們桃園就是沒放！」又再次掀起話題。
而不管停班停課與否，大家總希望颱風來臨時能夠降低災損，這次小犬颱風吹壞蘭嶼的風速計，打破氣象史測得最大陣風紀錄。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，面對大自然，始終要保持敬畏的心，做好每一次的準備，把災害降到最低，我們也希望蘭嶼能夠盡快復原，早日恢復充滿生命力的熱帶雨林小島。