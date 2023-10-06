熊霓招認愛熟男！與胡瓜傳曖昧情 她曝擇偶條件：最多差10歲
20歲的樂天啦啦隊女神熊霓與資深主持人胡瓜，因共同主持《綜藝大集合》意外傳出曖昧情，媒體報導她受到綜藝大哥特別寵愛，胡瓜主動到球場應援，還私下幫忙搬家，與熊霓一家人關係融洽，讓正宮丁柔安有了情緒。不過，胡瓜否認相關傳聞，熊霓首度露面綜藝節目回應此事，坦言喜歡年紀比較大的熟男，但相距最多10歲，等同否認與64歲胡瓜曖昧的緋聞。
記者江芷稜／綜合報導
熊霓從小練國標舞，獲得不少獎項肯定，且擁有傲人上圍、甜美外型，她在球場上熱舞影片流傳到日本暴紅，創造數百萬瀏覽率，一度被封為「峮峮接班人」，她也簽約演藝經紀公司，擔任外景節目助理主持人，搞笑綜藝感十足，獲得許多亮相的機會，極受眾人喜愛，才會傳出胡瓜獨寵熊霓的傳聞，甚至有眼尖網友抓包他們戴著同款手鍊。
根據《TVBS新聞網》報導，熊霓近日錄製《女人我最大》節目，曬出自己平日青春亮麗的服裝穿搭，主持人藍心湄趁機狠虧她曾進入胡瓜的主持人專屬小房間，熊霓立刻澄清，主持群都在小房間開會，經常錄影到深夜，再針對表現做事後檢討，有時候也會被罵，「房間根本沒有關門，所有人都可以進去」。
她也透露自己挑選心儀對象的條件，偏好年紀比自己大的男生，不過爸媽年僅40多歲，不可能與年紀比爸媽還大的人在一起，所以年長10歲是極限，間接否認與胡瓜的曖昧情。樂天球團日前回應，熊爸經常邀請球團的人聚餐，跟胡瓜私下聚會很正常，沒有特別避嫌。