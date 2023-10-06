美軍擊落土耳其無人機　史上頭一回

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土耳其安全消息人士今天表示，在安卡拉（Ankara）上週末發生炸彈攻擊後，土耳其國家情報局（National Intelligence Organization）在敘利亞對庫德族武裝分子目標發動襲擊。
美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，今天上午可見多架土耳其無人機在敘利亞東北部哈沙卡（Hasakah）距離美國部隊約1公里處進行空襲。幾個小時後，一架土耳其無人機飛近到距美軍不到0.5公里的範圍內，因此被視為威脅，之後遭美方F-16戰機擊落。
賴德告訴媒體：「沒有跡象顯示土耳其是故意要針對美軍。」
哈沙卡位於敘利亞東北部，而大多數的庫德族人民保衛軍（People's Protection Units, YPG），是在美國領導下打擊伊斯蘭國（Islamic State）聯盟的關鍵盟友。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與土耳其防長通話，賴德說雙方的對話「富有成效」。
土耳其國防部在社群平台X上表示，部長古萊爾（Yasar Guler）告訴奧斯汀，「土耳其已經準備好與美國聯手打擊達伊沙（Daesh）」。達伊沙是伊斯蘭國的別稱。
聲明還說：「兩位部長都強調美國和土耳其人馬在區域展開活動時密切協調的重要性。」
美國與土耳其關係正處於微妙時刻。土耳其先前反對讓瑞典加入北約，但美國希望土耳其將正式批准瑞典入會。
在美國擊落土耳其無人機之前，緊張局勢就已加劇，且出現過千鈞一髮的緊張情況。在2019年，駐敘利亞北部的美軍曾遭土耳其陣地的砲火攻擊。
美國軍方在聲明中表示，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）今天也與土耳其參謀總長通話，討論雙方「必須遵循共同避免衝突的協議，確保我方人員在敘利亞的安全」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1121006