花8萬元VIP票玩大阪環球！雞排妹曝「頂級服務」：像吃了無敵星星

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據悉，環球影城VIP票價格為浮動價格，自25萬5000日幣（約5萬5360台幣）起至39萬8000日幣（約8萬6405台幣）不等，而最多可以4人共同使用，要增加人數則要加錢，平均每人需花費1.3萬至2.1萬台幣。
鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，走各種工作通道和搭電梯，重點還可無限次搭乘，「到搭乘口會被排在買快速通關的人前面，還可以指定要坐哪一排。」比快速通關省下更多時間。
她更補充，若使用此套票，遊行時間也有專屬區域，玩偶們也會特別往VIP區看，可以完整拍到照片影片。全程也有導遊陪同，可以幫忙插隊買任何東西，讓團員跟人氣角色玩偶拍照。午餐及晚餐皆是在專屬餐廳內用餐，期間限定食物攤位或熱門的星星爆米花可幫買東西插隊，休息室像機場貴賓室那樣，可以寄存行李和買的物品。她並建議，若購買團票可提前45分鐘報到，可跟導遊討論行程，最好同行者會日文，雙方溝通更方便。
事實上，今年8月時，就有網友於臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，上環球影城官網查詢票價時，點選其中一種票價時，發現含稅後竟要價25萬5000日圓，相等於台幣5.5萬元，讓他好奇都是「這種門票將都是誰在買的？」
網友透露：「美國環球影城也有VIP票，沒早點買還買不到呢，一人美金五百多到七百多。」更釣出體驗過的人分享心得：「我4月去有買VIP，整天在環球像吃了無敵星星一樣，配一名管家8小時陪你，玩啥設施都免排隊，走專用道，（連買快通的人都要讓你先玩），吃飯包2餐，餐廳自己選點多少都可以，8小時後管家下班，關園前還是可以享有所有設施快速通關！」並聲稱：「下次去環球還是會買VIP。」