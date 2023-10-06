小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

花8萬元VIP票玩大阪環球！雞排妹曝「頂級服務」：像吃了無敵星星

▲大阪環球影城在疫情期間新開設「超級任天堂世界」，是許多遊客到大阪必訪的遊樂園，雞排妹分享她花費台幣近8萬的VIP頂級服務。（圖／資料照，Klook提供）
▲大阪環球影城在疫情期間新開設「超級任天堂世界」，是許多遊客到大阪必訪的遊樂園，雞排妹分享她花費台幣近8萬的VIP頂級服務。（圖／資料照，Klook提供）

記者葉盛耀/綜合報導

根據交通部觀光局公布的資料顯示，今年上半年台灣人出國旅遊國家，最喜愛第一名為日本，旅遊人數總計179萬3250人。其中，在疫情期間新開設「超級任天堂世界」的環球影城，是許多遊客到大阪必訪的遊樂園。女星鄭家純（雞排妹）日前因為買不到環球影城快速通關的票，決定直接加入「官方VIP團」，雖入園8小時便要花費台幣近8萬，卻享盡了許多頂級服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭家純昨（5）日前往大阪環球影城遊玩，並在IG現實動態貼文透露，因當日快速通關票早已售完，網路上轉賣的竟要1萬多台幣，思考後決定購買入園後享有8小時VIP服務的VIP團票，讓她笑稱「感受一下日本的資本主義服務」。

▲鄭家純昨（5）日前往大阪環球影城遊玩，並在IG現實動態貼文透露，他花了台幣近8萬元而買了VIP團票，並笑稱「感受一下日本的資本主義服務」。（圖／翻攝鄭家純Instagram／ili.cheng）
▲鄭家純昨（5）日前往大阪環球影城遊玩，並在IG現實動態貼文透露，他花了台幣近8萬元而買了VIP團票，並笑稱「感受一下日本的資本主義服務」。（圖／翻攝鄭家純Instagram／ili.cheng）
據悉，環球影城VIP票價格為浮動價格，自25萬5000日幣（約5萬5360台幣）起至39萬8000日幣（約8萬6405台幣）不等，而最多可以4人共同使用，要增加人數則要加錢，平均每人需花費1.3萬至2.1萬台幣。

鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，走各種工作通道和搭電梯，重點還可無限次搭乘，「到搭乘口會被排在買快速通關的人前面，還可以指定要坐哪一排。」比快速通關省下更多時間。

▲鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，還享盡了各種VIP服務。（圖／翻攝鄭家純Instagram／ili.cheng）
▲鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，還享盡了各種VIP服務。（圖／翻攝鄭家純Instagram／ili.cheng）
她更補充，若使用此套票，遊行時間也有專屬區域，玩偶們也會特別往VIP區看，可以完整拍到照片影片。全程也有導遊陪同，可以幫忙插隊買任何東西，讓團員跟人氣角色玩偶拍照。午餐及晚餐皆是在專屬餐廳內用餐，期間限定食物攤位或熱門的星星爆米花可幫買東西插隊，休息室像機場貴賓室那樣，可以寄存行李和買的物品。她並建議，若購買團票可提前45分鐘報到，可跟導遊討論行程，最好同行者會日文，雙方溝通更方便。

事實上，今年8月時，就有網友於臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，上環球影城官網查詢票價時，點選其中一種票價時，發現含稅後竟要價25萬5000日圓，相等於台幣5.5萬元，讓他好奇都是「這種門票將都是誰在買的？」

網友透露：「美國環球影城也有VIP票，沒早點買還買不到呢，一人美金五百多到七百多。」更釣出體驗過的人分享心得：「我4月去有買VIP，整天在環球像吃了無敵星星一樣，配一名管家8小時陪你，玩啥設施都免排隊，走專用道，（連買快通的人都要讓你先玩），吃飯包2餐，餐廳自己選點多少都可以，8小時後管家下班，關園前還是可以享有所有設施快速通關！」並聲稱：「下次去環球還是會買VIP。」

日本人不去九份了！房市達人揭「國旅賺錢手法」：輪迴的國際詐騙

珍珠奶茶準備退位！日本下款爆紅「台灣飲料」曝：怕甜的人也能喝

今日必吃／日本來的串燒店！產道、太陽穴部位超猛　這款吐司必點

藥瓶內常塞一團「塑膠紙」！日本藥廠揭真實用途　開封後別再留下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞