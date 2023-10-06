美豬「洗產地」流入台中 盧秀燕：將公布81家餐飲業者名單
2家進口業者將美豬產地標示為加拿大、美國進口，賣到台中市81家餐飲業者，大部份已被消費者吃下肚。台中市長盧秀燕今在議會答詢時表示，市民有知的權利，市府將在今天公佈81家餐廳業者名單。她同時呼籲立委推動修法，讓進口豬肉清楚標示是否含萊克多巴胺，別讓地方政府勞師動眾疲於奔命，「這樣對美國政府、不含動物用藥的美豬都不公平」。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府4日接獲桃園市通知，新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司將1萬多公斤的進口美國豬肉製成火鍋肉片、重組肉片、豬梅肉捲後出售，外包裝產地卻不實標示為加拿大、英國。食安處稽查台中市這81家餐飲業者，發現大部份已無庫存，目前抽驗8件原料肉，將檢驗是否含萊克多巴胺等動物用藥。
市議員羅廷瑋今（6）日上午在議會質詢此事，他表示進口業者洗國籍，市面上查不到流向，美豬卻直接進入餐廳讓大家吃下肚，「消費者聽到都嚇死」！他稱讚盧秀燕日前首開地方政府之先，公佈疫苗廠牌，也應比照公開這次買到不實標示美豬的店家。
盧秀燕答詢時強調市民有知的權利，尤其吃下肚的食安更重要，這案子已查得差不多，市府今天會在食安處網站的「食安專區」，公開這些標示不實美豬的流向，並公佈買到美豬的這些商家。
盧秀燕說，美豬剛進來時，餐飲業者為自保自清，會公開標示肉品來自哪裡，她希望所有業者爭取客源之餘不忘了初衷，應該繼續清楚標示食材、自清自保。
羅廷瑋指出，前農業部長陳吉仲已經下台，根本不用負責任，維護食安這些事中央不做，就讓地方來做。市議員黃健豪認為應該強化溯源管理。盧秀燕補充說，「斯斯有兩種、美豬也有兩種」，她對不含藥的美豬沒意見，問題出在沒清楚標示，若要正本清源就要拜託立委在中央修法，進口豬應該清楚標示含不含萊克多巴胺，別讓地方政府為了稽查勞師動眾、基層疲於奔命，「這樣對美豬、對美國政府都不公平」。