陶晶瑩「辣杯杯」開1年多撤出美食街 親解原因無奈「台灣缺工」
綜藝天后陶晶瑩，去年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨公司美食街，曾創下3天完售的亮眼成績，陶晶瑩還曾透露計劃擴店到南部。豈料，今（6）日被爆出，「辣杯杯」日前已悄悄撤出美食街，8月底於官網宣布結束在百貨的進駐。由於太多媒體關心，陶晶瑩索性開直播一次清楚，她透露撤店原因就是「台灣缺工」，她相當苦惱，嘆：「我們真的找不到人。」她今下午也將現身記者會，親自說明。
記者黃盈容/綜合報導
陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」，當初進駐到百貨公司美食街，造成排隊人潮，陶晶瑩和老公李李仁都曾親自到場支援。如今，僅開店1年多，就悄悄收攤，讓人驚訝。陶晶瑩坦言，原因在台灣缺工，「我們缺內場是從第一天開就缺，股東還去幫忙，每天都睡不好覺」。
陶晶瑩透露，內場是需要4到6人，「但我們只有2人，很累，其中一位說他不做了，我們真的找不到人」。甚至連百貨公司都來留「店」，問他們可不可以留下？陶晶瑩則無奈說：「我說你幫我們找人，我們就留，結果合約到了，百貨也找不到人。」
她也無奈，名人開店會被酸沒做全套，直說：「我們是很努力很怒力想要做，但到最後是沒有人手，除非我完全退出演藝圈，然後乖乖待在內場幫大家煮辣杯杯。」其實雖然撤出美食街，陶晶瑩也強調，還是有線上料理包，也在找尋適合的店面，「我們還在努力中，謝謝大家的支持！」
陶晶瑩過去曾表示，想擴店到南部，後來爆出前任董事長阻礙公司請款給廠商，為解決股東糾紛的危機，以致開店計畫因此止步，最後還是陶晶瑩先墊付300多萬元應急。沒想到現因缺工不得不收掉實體店面