黃斑部病變眼藥水獲R&D100大獎　未來治療免挨針

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針對兩項藥品目前的臨床試驗進度，信力生醫執行副總經理黃冠榕表示，青光眼藥物目前已經在澳洲完成第一期臨床試驗研究，且安全性出色、療效與競品不分軒輊，且紅眼副作用比競品降低40%至50%；濕式黃斑部病變眼藥水則持續在泰國進行第二期臨床試驗。
黃冠榕解釋，黃斑部病變可分為「乾式」、「濕式」兩種，患者眼前會出現陰影遮擋、導致視覺受到影響，即使有一眼狀態正常，仍會出現視差問題，也使患者容易跌倒，使生活受到嚴重影響，其中乾式黃斑部病變進程較為緩慢，濕式黃斑部病變則進展快速，若不治療，約2年內就可能失明。
然而，黃斑部病變治療有一定的複雜度，黃冠榕說，因為視網膜、脈絡膜在眼球最後端，因此需要使用針頭、直接把藥物打入眼白部分，過程中會侵入眼球，會引發出血、視網膜剝離等問題。
此外，黃冠榕提到，患者大約1到2個月就要前往醫院做一次治療，過去有統計顯示，患者每次返回醫院進行黃斑部病變治療，加上交通、掛號、等待時間，就需要花費6.5小時；就醫麻煩、治療具有侵入性等因素，使患者治療意願低落，目前全世界約5000多萬人有濕式黃斑部病變，但只有150萬人治療。
這次工研院團隊就濕式黃斑部病變開發眼藥水，黃冠榕說，工研院技術的藥水可以穿過角膜、水晶體、玻璃體，抵達視網膜，與以往治療相比，最大的優勢在於，讓患者在家就能用眼藥水控制疾病、不需要往醫院來回跑，更有助於患者落實疾病控制、減輕生活困擾。