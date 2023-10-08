瀕危鯨鯊慘遭捕獲！陸船員船上「直接宰割」 案件最新進度超心碎
令人心碎的事件又發生！巨大又美麗的鯨鯊，受到人類濫捕濫殺，近年在全球海域中，僅剩不到20萬隻，已經被列為瀕危動物。日前在中國大陸，才傳出鯨鯊被捕獲被船員虐待完才放生，沒想到10月初又傳出有違法宰殺鯨鯊的事件，案件最新進度也讓許多人心碎。
記者潘毅/綜合報導
9月25日，中國社群頻台上流傳一部影片，這艘浙江籍漁船意外捕獲了瀕危動物鯨鯊，但一位漁民卻拿起大槌子，朝向牠的頭部猛敲，感覺到疼痛的鯨鯊不斷扭曲身體掙扎，隨後這艘船也將鯨鯊吊起，丟回大海中，但動保人士則心痛表示，這隻鯨鯊或許已有內傷，後續存活機率不大。之後大陸警方也針對本起事件，找到漁船與涉事人員進行審理。
沒想到凌虐鯨鯊事件發生後不久，又傳出漁船「宰割」鯨鯊事件，10月初又有一段駭人影片瘋傳，一隻鯨鯊被捕獲，但這次的漁船員卻是直接拿起刀具進行宰殺。據《新京報》報導，上海海警看到影片後，立刻進行搜查，在10月3日找到當事船隻，船員則辯稱，這隻鯨鯊是9月27日時，在上海海域從一艘浙江籍漁船處過駁鯨鯊並將其運至浙江象山銷售。29日，被一胡姓男子購買後分割。同日，上海海警局在上海海域抓獲捕撈鯨鯊的浙江籍漁船及相關人員。
到了10月4日，浙江海警局也公布案件最新進度，他們在浙江台州抓獲胡姓男子，並查獲已分割醃製的鯨鯊魚塊。目前相關涉案人員已全部被控制，案件仍在偵辦中。
事實上鯨鯊早在2016年，就被國際自然保護聯盟列入《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》瀕危級別。到了2021年，中國也將其列入《國家重點保護野生動物名錄》二級，但近期卻不斷傳出讓鯨鯊喪命的事件，也讓眾多中國網友心碎，要求官方嚴懲這些知法犯法的漁船。