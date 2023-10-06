公有宿舍老宅轉型 新北青創「板橋藝術基地」打造潮流藝術
原址為60年代啟用的台北縣議會員工宿舍，經新北市政府青年局爭取預算進行老屋翻新後，轉型成為新北市第一個以潮流藝術為主題的「新北青創板橋藝術基地」，今（6）日舉辦開幕活動，期待透過青年藝術文化團體的進駐，打造嶄新的潮流藝術文化。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府青年局長邱兆梅表示，板橋藝術基地位於交通便利的府中鬧區外圍，不但保存 60 年代臺灣平房的格局，也為商圈帶來潮流文化的年輕活力，期待這個基地可以聚集青年創作能量，成為府中舊街區的隱藏亮點。
負責營運的台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超表示，將與街舞協會、原民藝術團隊、塗鴉團體、身障棒球聯盟、刺青藝術團隊等街頭文化組織共同合作，將藝術基地打造成多元性的藝術創作交流平台，以當代美術、街頭潮流、空間設計等藝文主題開辦課程及展演，提供年輕藝術家獨一無二的展演場域。
新北市政府青年局指出，這處平房宿舍啟用後迄今已超過60年，期間周圍府中商圈逐漸開發，商業大樓與新型華廈已將宿舍區域包圍，被遺忘的老宿舍區正好在鬧區中保留了一道復古的時空夾縫；經老屋翻新後，保留老屋原始的磚牆、原木橫桁與斑駁的泥作，經過藝青會的巧手改裝，搖身一變成為純白的藝文展演空間。
新北市政府青年局進一步說到，原建物內腐朽的木板也被重新運用，拼接成獨具特色的多功能櫃檯，來到板橋藝術基地的民眾可以參觀老屋內當年流行的露天浴池、灶房隔間，穿越時空懷想當年時代的風情，歡迎對藝文有興趣的青年朋友前來造訪。