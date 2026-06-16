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司機停路邊買中餐！「乘客也跟著買」全笑翻

但是乘客也跟著下車順便買起來是什麼意思？台灣人的感染力真的很強。

▲端午節剛好快到了，一則公車司機半路停車買刈包粽子的貼文在網路上爆紅，非常逗趣。（圖／記者黃韻文攝）

公車司機愛吃刈包粽子店找到了！地址、顧客評價公開

表示這家店名叫「龍刈包肉粽」，不僅價格實惠，而且也還不錯吃。

發現它位於「新北市新店區下城里安康路一段214號」，跟該網友提供的線索確實相符。

▲網友神出公車司機停車購買的位於刈包粽子店是位於「新北市新店區下城里安康路一段214號」的「龍刈包肉粽」。（圖/Google評價）

公車司機很懂吃也會帶貨！近日有網友分享，自己搭公車搭到一半的時候，公車司機突然停在一間賣刈包、粽子的店門口，隨即就下車要購買，沒想到車上的乘客也跟著下車跟著買起來，讓許多網友全部笑翻表示：「司機我看可以談抽成帶乘客去買。」而有在地人也立刻認出該間店，是位於新北市新店區的「龍刈包肉粽」，表示非常好吃又便宜，許多人也讚賞司機很懂吃。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出，公車司機突然停在一間賣刈包、粽子店門口，司機要買午餐可以理解，貼文曝光後吸引超過2.2萬人次按讚，許多人都笑翻留言表示：、「恭喜你坐到美食公車哈哈哈哈！」、「遇過揪乘客一起買紅豆餅的客運司機也是很可愛」、「公車司機很懂吃，這間非常好吃喔！」由於貼文爆紅，又剛好最近要端午節，許多人也在敲碗到底是哪間店，該網友只提供線索表示自己搭乘的公車是「綠15」、「在安康路一段」，立刻就有在地人出面解答，《NOWNEWS》記者實際查詢該間店，仔細看Google評價有4.4顆星，不少顧客吃過表示：「每次早上練完船後必吃的刈包跟肉粽」、「這家超好吃！超推薦美食料好實在，價格不貴及老闆客氣又親切！」、「35元的肉粽很划算，刈包也很好吃！中午12點前來唷」、「救命啊！每吃一口都在驚嘆！價格又超便宜很推薦」。