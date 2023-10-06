王彩樺傷心沒被騷擾！抖女兒最愛綜藝大哥是他 曝和張晨光緣分
王彩樺今（6）日出席華視、東森超視《阿叔》首播記者會，一襲夢幻深V小禮服、波濤「胸」湧現身，被虧懷孕了嗎？她大傻眼：「停經了怎麼可能懷孕！我本來奶就很大。」她忙完今天，明天要先南下雲林做公益，接著晚上趕場去張晨光長子婚禮，透露受邀的巧合故事。最近胡瓜緋聞鬧得沸沸揚揚，她的大女兒黃于庭被封為「最美星二代」，但老媽一點也不擔心寶貝被騷擾，還搞笑說「沒人要騷擾我」，然後透露女兒最愛的綜藝大哥是吳宗憲。
記者蔡依庭／台北報導
王彩樺今年4月和洪都拉斯主持《黃金歲月演唱會》麥克風突然沒聲音，她靈機一動找台下的人聊天，隨便抓一個美貌的貴婦，沒想到就是張晨光的老婆謝美惠，之後演唱會結束，張晨光就去後台和王彩樺說要娶媳婦，邀請她一起分享喜悅。
最近綜藝大哥胡瓜被爆獨寵20歲樂天女孩熊霓，同樣是漂亮妹妹的大女兒黃于庭（庭庭）也加入演藝圈，身為老媽的王彩樺一點也不害羞說：「因為長得像媽媽啊！」但她不會擔心女兒被大哥騷擾，先是說「這些大哥都很好」，並且分享：「2個女兒都是吳宗憲粉絲，也會跟我看錄影。」如果有大哥向女兒告白，王彩樺也不介意，反正都是成年人。
劇中，王彩樺和民雄飾演夫妻，上戲前都要教對方台語，其中拍大吵的戲時，王彩樺就覺得很有意見：「民雄就是軟趴趴，你可不可硬起來！出力一點，丹田本來就這麼大顆了，怎麼感覺很小粒。」雖然在講正經的事，但聽起來又有點色情，現場笑聲不斷。