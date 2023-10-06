國慶連假首日7地雷路段曝！高公局估國5清晨就塞、恐塞11小時

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依觀光署公布資料，連假期間多個縣市訂房率超過5成，預估各地區將湧現大量旅遊車潮；尤其宜花東地區訂房率達6成以上。高公局研判往東部地區旅遊車潮將加劇尖峰時段國5壅塞回堵，建議民眾多利用公共運輸；自行開車民眾亦請多加利用高公局每日國道路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。
明天為國慶日連續假期首日，高公局預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城從清晨5點塞至16點，長達11小時；國10東向鼎金系統-燕巢系統從9點塞至12點。
高公局建議西部國道南向用路人於6點前或12點後出發；國5南向用路人建議5點前或17點後出發，若仍必需在明天上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。
另外，高公局根據歷次國慶日連假交通特性，透過大數據分析，預測連假前1天及4天連假重點壅塞路段及時段，如國5南向南港系統至頭城路段，國慶日連假前1天上午9點起即可能有車多壅塞情形，且恐持續至深夜24點。
連假首日、10月7日預估5點起將出現車潮，直至16點始紓解；另連假第2日、10月8日研判6點起亦將出現車潮，直至15點始紓解。高公局建議連假首日及第2日利用國5南向的用路人，可選擇5點前或17點後之好走時段，比較不會遇到塞車。