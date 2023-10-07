LINE最新功能太狂！「點1按鈕」看到10年前照片：刪掉的全找回
LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會在聊天時傳送圖片，甚至在群組當中建立相簿來儲存照片，不過隨著手機容量問題，不少人也會清除快取資料或者刪除許多照片，許多回憶也因此消失。不過現在！LINE推出最新功能，竟然只要點選聊天介面上的圖示，就可以看到以前所有聊天室的照片以及相簿，最多可以回溯到數十年前，非常驚人！
記者張嘉哲/綜合報導
LINE近日推出13.16.0最新版本，特別在聊天室的頁面增加了一個小圖示，點選打開之後，就可以看到所有過往聊天室的照片，介面分為「相簿瀏覽」以及「照片式瀏覽」兩種。然而最厲害的是，如果是曾經刪掉或者隱藏的聊天室相簿跟照片都會再次出現，雖然是可以找回數年前回憶，但有私密照片的人可要記得小心。
根據《NOWnews》記者實測，更新完LINE最新版本之後，點選聊天的頁面確實會出現這個相簿的圖示，點選之後，還會提醒「所有聊天室的相簿將集中顯示於此，包含自聊天列表中，隱藏或者刪除的聊天室」。
然而記者實際查看照片最早能回溯到哪年，結果發現可以看到10年前（2013年）的照片，點選照片不僅可以明確顯示拍攝的年月日，甚至還會顯示發布照片的人是誰，而且圖片也能夠存下來，讓過去那些美照、滿是回憶的出遊照都能再度復活到手機裡頭，對不少人來說，是相當好用的功能！
唯獨比較不方便的就是，目前還有搜尋欄位可以直接查找「關鍵字」或者「相簿名稱」的功能，如果要看到很久以前的照片，就需要慢慢滑動。而如果曾經在LINE上有傳送私密照片的人，這下可真的要注意自己的手機外流問題，建議LINE還是加密比較妥當哦！