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亞運卡巴迪／中華女子隊爭首金！規則懶人包一次看　像老鷹捉小雞

▲亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁，力拚隊史首面金牌。（圖/中華奧會提供）
▲亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁，力拚隊史首面金牌。（圖/中華奧會提供）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運女子卡巴迪項目，中華女子隊史首度闖進金牌戰，締造史上最佳成績，今（7）日將與頭號強敵印度爭奪金牌。卡巴迪對於許多台灣民眾而言，還是一項相對陌生的運動，實際上，它與我們兒時玩的「老鷹捉小雞」有著不少相似之處。

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卡巴迪，這項古老的運動起源於南亞的印度、巴基斯坦和孟加拉。雖然有著幾百年的歷史，但它在1982年亞運會才以表演項目首次亮相，1990年北京亞運正式成為比賽項目。此次亞運所進行的是室內卡巴迪比賽，與沙灘卡巴迪相比，比賽規則和場地有所不同。

卡巴迪場地：

在室內卡巴迪的比賽場地上，長12.5公尺、寬10公尺的場地被中線一分為二，雙方隊伍各自擁有一邊的領地，這塊場地上有繪製攔截線與得分線。

卡巴迪參賽人數：

每隊可登錄12名隊員，僅7名隊員能下場比賽，另5名為替補選手。整場比賽分為上、下兩個半場，每半場20分鐘，中間休息5分鐘。

比賽方式：

比賽開始前雙方站在各自半場，攻防次序交替進行

進攻方派出一名襲擊者，他需要闖入對方半場後，透過觸碰或越過得分線來賺取分數。
防守方的目標是在進攻者越過攻擊線前「攔截」他，如果成功，將可以得到1分。
進攻者需要在未被防守方捕捉的情況下，返回自己的場地，這樣的進攻才算成功。

得分方式：

襲擊者成功返回：進攻方派出「襲擊者」進入對方場地，如果這名「襲擊者」成功觸碰到對方任何一名球員或將其摔倒後，並安全返回自己的半場陣地，該隊將獲得1分。

進攻方可以通過觸擊防守方的隊員來獲得分數，每觸碰一名防守方隊員得1分。
如果襲擊者跨越得分線，也可以得到1分。

襲擊者被抓住：至於防守方，他們的目標則是捉住入侵的「襲擊者」，如果成功阻止其回到場地，防守方則獲得分數。

防守方則是通過捕捉襲擊者來得到分數。
如果某隊的所有選手都被淘汰，對手可以獲得額外的2分。

最後，分數高的隊伍獲勝。

其他規定：

進攻時間限制為30秒，結束後雙方交換進攻和防守。
只有一名進攻者可以進入對方的半場。
進攻者必須持續呼喊「卡巴迪」，以證明他正在進攻。
一旦進攻者回到自己的半場，對手必須在5秒內開始下一次的進攻。
出局的選手必須前往復活區，並等待得分後才能回到場地。
每隊每半場可以暫停2次，每次30秒。
換人是在裁判的許可下進行的，每隊可以換5次，每次可以換任何數量的選手。

卡巴迪運動結合了捉迷藏、摔跤和隊伍合作的元素，並不需要任何輔助的運動器材，完全依賴球員的身體協調、速度和策略。這項運動不僅考驗球員的身體素質，更重要的是團隊合作和策略部署。

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