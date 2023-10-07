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鳳小岳超慘都沒戲拍苦熬　靠2點撐過人生低潮生出「愛的結晶」

▲鳳小岳靠2點撐過疫情期間沒戲拍的低潮，還創作出「愛的結晶」。（圖／果陀提供）
▲鳳小岳靠2點撐過疫情期間沒戲拍的低潮，還創作出「愛的結晶」。（圖／果陀提供）

記者蔡依庭／綜合報導

鳳小岳昨（6）日擔任果陀文創與台北市政府文化局共同舉辦的「2023好愛生命藝術市集」活動大使，分享自己在疫情期間遇到低潮的心境，且領悟到面對挫折時的祕訣就是「轉念」和「打坐」，更在低潮期誕生「愛的結晶」，也就是開設表演教室及花了3年多催生出的專輯《柒》，「其中《給你》這首歌的靈感，是來自於我的孩子誕生，也是我允許自己重新愛自己的一首歌。」

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▲鳳小岳已能和低潮和平共處。（圖／果陀提供）
▲鳳小岳已能和低潮和平共處。（圖／果陀提供）
鳳小岳今年首次挑戰舞台劇的領域，同時也接拍果陀娛樂的《人生清理員》影集版，探討「孤獨死」的生命議題，所以當接到活動大使邀約時，沒思考太久就答應。鳳小岳說疫情前遇到前所未有的好劇本，最後卻沒有拍成：「其實演員一天到晚都在發生這種事情，這個職業會被拒絕、評論、討厭，成功的時候大家都會覺得你好棒，但大部分的時候，其實是在失敗的狀態。」

鳳小岳感慨地說，「現在我每天醒來，就是跟自己說，此刻我能出現在地球上，是一件多麼不可思議的事情，通常我只要一這樣想，就會覺得我的煩惱都好渺小、好微不足道。」他也提醒大家，「成功一定是靠努力爭取來的，很努力卻不成功，就是要去跟失敗的狀態相處，低潮時隨時往天空一看，心情就會轉念了。」

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