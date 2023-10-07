為中華棒球隊加油 運彩公會發祭品文：奪金送600份禮券
杭州亞運即將邁入尾聲，棒球賽7日晚進行中華隊與南韓隊冠軍賽。運彩公會力挺中華隊，今早發出祭品文，中華隊若勇奪金牌，9日送出600份全聯禮券。此外，並舉辦預測活動，預測中華隊能否順利奪金，猜對中華隊奪金，可獲全聯禮券500元，及抽賓士、1688個價值500萬元獎項，球迷為中華隊加油，也可試手氣拿大獎。
記者金武鳯/台中報導
中華棒球隊勇闖杭州亞運冠軍賽，運彩公會推出力抓中華隊送大禮方案。理事長何昱奇表示，一旦中華隊獲勝，9日下午2時起在公會門口加碼發送600份禮券，每張200元。另舉辦預測中華隊能否奪金活動，對象限定已經完成預約指定證號93181001，第三屆運彩網路會員證號申請成功者，呼籲球迷把握機會，立即搜尋運彩公會臉書聯繫，進入運彩公會line@官方帳號進行預測，猜對可獲得禮券500元，還有賓士及許多大大小小中獎機會。
何昱奇說，祭品文主要是想透過互動邀請大家，繼續支持國家體育賽事，因此，這次杭州亞運再推出發放全聯禮券的福利，他有信心台灣隊一定會在戰勝中國之後，再獲得佳績。
何昱奇表示，杭州亞運進入尾聲，截至今天，中華代表團已拿下17面金牌佳績，今晚中華隊對上南韓隊的金牌之爭，是重中之重，運彩公會力挺中華隊，一旦中華隊獲勝，公會將再送出600份全聯禮券，每張面額200元，預定10月9日下午兩點開始，在運彩公會（台中市南區南平路35-20號）門口發放號碼牌，現場發完為止。
運動彩券每賣出100元，就有10元提撥給運動發展基金，16年來運彩已經挹注541億新台幣，改善台灣運動環境。為炒熱全民瘋亞運風潮，運彩公會推出「亞運限定獎」，只要加入公會臉書，輸入指定第三屆運彩證號93181001，就有機會抽百萬賓士汽車及1688個大小獎項，總價值500萬元，歡迎全民挺中華隊，也一起試手氣拿大獎。