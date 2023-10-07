梨山耶穌堂敲響幸福鐘聲　新人雲端上浪漫婚禮

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參山處說，12對經由遴選參加婚禮的新人，都有感人的愛情故事。來自中國浙江的金希是一位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在一次活動中與住在南投、擔任醫護社工的詹凱茹相遇相知，2人克服現實中諸多挑戰，在交往一年後決定攜手紅毯，完成了一段超越明盲、跨越海峽的異國戀情。金希本身是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，特別感到意義重大。
另外一對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯的相遇是在2017年透過朋友的介紹，疫情期間，只能依靠文字噓寒問暖，直到今年六月才順利完成了兩邊國家的結婚登記，2人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。
今婚禮包括一對金婚夫妻—嚴崑杉及鄭美珠夫婦，2人結婚50年來攜手走過人生無數挑戰。看遍美景也如同走歷人生諸多風景，此次選在梨山耶穌堂再披一次白紗，彌補當年因經濟關係未好好辦婚禮的遺憾，並見證詮釋了愛情與親情在互相信任與包容下的彌足珍貴，2人也期待能常常到梨山看看蘋果樹王。
參山處長曹忠猷表示，舉辦「雲端上的婚禮」，最重要的是建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標向國內外推廣大梨山豐富多元的觀光資源。希望有機會吸引國外的新人組團來梨山拍婚紗、舉辦聯合婚禮，促進大梨山的觀光商機。另外也提供在地原住民參加聯合婚禮的機會，這次除了遴選12對新人，還有梨山居民-賴傅瑞恩和五帕瓦旦，2人交往6年後能在自己的家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，特別感到興奮。
參山處今年為12對國內外新人規劃一場兩天一夜的浪漫高山婚禮之旅，婚禮前(6)日一晚，新人及家屬前往梨山耶穌堂參加熱情活力的原民音樂派對，現場邀請梨山原民團隊包含RAKA原靈舞團、山羊樂團等輪番演出，最後派對壓軸由林曉培現場獻唱，與現場新人同樂，梨山充滿幸福而歡樂的一晚，晚會派對也抽出12對新人專屬抽－iPad9等好禮，現場歡樂不已。