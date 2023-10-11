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金鐘58／吳宗憲《小明星》《大熱門》都入圍！主持人獎戰況超激烈

▲今年金鐘獎「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》皆獲得提名，自己就是自己的最大勁敵。（圖／翻攝《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《最強綜藝秀》、《姐妹們的音樂萬萬歲》臉書）
▲今年金鐘獎「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》皆獲得提名，自己就是自己的最大勁敵。（圖／翻攝《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《最強綜藝秀》、《姐妹們的音樂萬萬歲》臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20日、21日在台北國父紀念館登場，本屆入圍「綜藝節目主持人獎」的有《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy（吳姍儒）；《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵；《11點熱吵店》沈玉琳、Melody；《最強綜藝秀》胡瓜、吳怡霈、賴慧如；《姐妹們的音樂萬萬歲》曾寶儀、Lulu黃路梓茵，《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的「綜藝節目獎」，投票日從2日起至14日截止，投票請點這裡

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《小明星大跟班》父女強強聯手　吳宗憲、Sandy笑料滿滿

《小明星大跟班》由吳宗憲與女兒Sandy（吳姍儒）一起主持，每集都會邀請來賓到節目。父女聯手總是有各式各樣的互動與笑料，兩人就曾在第51屆金鐘獎上奪下「綜藝節目主持人獎」殊榮，能不能再度奪獎，讓人期待。

▲小明星大跟班1002。（圖／記者陳明中攝影）
▲吳宗憲與女兒Sandy一起主持節目《小明星大跟班》。（圖／記者陳明中攝影）
《綜藝大熱門》多次入圍　吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵再搶「綜藝節目主持人獎」

《綜藝大熱門》由吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵主持，除了節目內容常常不同外，主持人幽默又詼諧的主持風格，讓人在觀賞時非常輕鬆，該節目多次入圍「綜藝節目獎」與「綜藝節目主持人獎」，究竟今年能不能順利獲獎，讓人拭目以待。

▲《綜藝大熱門》澄清敲通告時，不會開頭就問女生三圍。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
▲《綜藝大熱門》的主持人為吳宗憲（中）、陳漢典（左）、Lulu黃路梓茵。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
《11點熱吵店》每集不同主題　沈玉琳、Melody妙語如珠逗樂觀眾

《11點熱吵店》的主持人是沈玉琳、Melody，每集節目都有不同的主題，並邀請不同的來賓參加，話題圍繞夫妻、日常生活有關，加上沈玉琳、Melody兩人的妙語如珠、有趣互動，就猶如節目名稱「熱吵店」，充滿歡樂與笑料。

▲沈玉琳（右）與Melody以《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／TVBS提供）
▲沈玉琳（右）與Melody以《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／TVBS提供）
《最強綜藝秀》首度入圍　胡瓜、吳怡霈、賴慧如搶主持人獎

《最強綜藝秀》由胡瓜、吳怡霈、賴慧如主持，今年節目6月改版後，改由胡瓜、賴慧如主持，節目內容由藝人、表演者等社會人士，展示各種五花八門的才藝、特技表演為主，綜藝大哥大胡瓜的控場加上賴慧如、吳怡霈的活力，使節目內容更加驚喜。

▲胡瓜（中）今天出席節目《最強綜藝秀》記者會，左為吳怡霈，右為賴慧如。（圖／民視提供）
▲《最強綜藝秀》由胡瓜（中）、吳怡霈（左）、賴慧如主持。（圖／民視提供）
《姐妹們的音樂萬萬歲》用音樂串起女性心事　曾寶儀、Lulu黃路梓茵展現感性

《姐妹們的音樂萬萬歲》的主持人為曾寶儀，以及Lulu黃路梓茵，節目以女性主題為主，由音樂串起女性關心的話題與心事，將不同年代的音樂歌曲做一個「串接」，回歸音樂純粹的共鳴互動。兩人充滿感性的談話風格，收服不少女性，以及勾起了許多人想了解音樂故事的心。

▲曾寶儀（右）、Lulu主持公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》一同入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／公視提供）
▲曾寶儀（右）、Lulu主持公視節目《姐妹們的音樂萬萬歲》一同入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／公視提供）

金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。

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