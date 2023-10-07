限5天！7-11咖啡、氣泡水買1送1　全家衛生紙「買1送3」每包7元

白晝之夜今晚登場！新光三越信義KafeD、cama　16家咖啡買1送1

▲ 2023白晝之夜從今晚6到明早6點，主展區在北信義區，新光三越信義新天地緊鄰一級戰場，聯手20家館內品牌，推出咖啡買1送1、餐酒優惠。（圖／新光三越提供）
▲ 2023白晝之夜從今晚6到明早6點，主展區在北信義區，新光三越信義新天地緊鄰一級戰場，聯手20家館內品牌，推出咖啡買1送1、餐酒優惠。（圖／新光三越提供）

記者周淑萍/綜合報導

2023白晝之夜活動將在今（7）晚6點展開，可以一路玩通宵到10月8日上午6點，主展區在台北信義區，國父紀念館、臺北市議會、臺北市政府，為三大場館，新光三越信義新天地緊鄰一級戰場，各百貨響應白晝之夜，聯手20家館內品牌，推出咖啡買1送1、餐酒優惠。

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為了響應2023白晝之夜，新光三越台北信義新天地上的香堤大道上的璀讚星光裝置特別提前亮相，且周六延長亮燈至午夜12點。同時，體驗白晝之夜，就先要做好當夜貓的準備，新光三越台北信義新天地，晚上8點開始A11一樓的Kiehl’s Café、A9 B2樓的Dirpo推出指定品項買1送1；A11 2樓CURISTA COFFEE奎士咖啡美式咖啡8折(限量30份)以及會員獨享使用skm points 100點，即享A8 B2樓的cama café、KafeD咖啡一杯(限量)，共16家品牌參與。

▲新光三越信義新天地響應「白晝之夜」，今（7）晚8點過有咖啡買1送1優惠。（圖／翻攝官網）
▲新光三越信義新天地響應「白晝之夜」，今（7）晚8點過有咖啡買1送1優惠。（圖／翻攝官網）
另外，聯手餐酒館推出用餐優，A9 3樓ENOTICA使用SKM PAY享指定酒款250元；A9 6樓gubami social用餐享指定調酒/葡萄酒買2送1；A11 3樓輪輪1976 Orion生啤299無限暢飲。其中小後苑營業到晚上2點、台北知名麻辣鍋黑武士、一位難求的橘色涮涮鍋及老乾杯皆營業至晚間11點半，A4的Draft Land也將於10月7日晚間8點至凌晨1點舉辦「今夜5擺」5周年派對，邀請DJ出席。

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