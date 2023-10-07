宋柏緯電眼迷暈初孟軒！3男「全裸洗澡」露出結實屁股
2023高雄電影節今（7）日於高雄市總圖正式開幕，本屆主題「耽美主義」台灣代表片《環南時候》，導演李鼎攜演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏、王庭勻和余晉齊聚高雄。片中宋柏緯與初孟軒共譜曖昧情，畫臉譜令人看了臉紅心跳，初孟軒坦言當時臉很靠近宋柏緯，真的有被他迷濛的眼神電到。其中一幕洗澡片段，宋柏緯、夏騰宏、初孟軒全裸演出，露出結實屁股蛋，初孟軒更用宋柏緯的身體教夏騰宏如何洗澡，親密碰觸肢體。
記者黃雅琪／高雄報導
初孟軒在片中飾演橄欖球主將，在拍攝前練習時不小心被衝過來的橄欖球同學撞到受傷，從那天後他身體有點失去平衡，但自己渾然不知，所以當時拍攝一直處於迷茫狀態，意外完美呈現渙散放電的眼神。此外，宋柏緯和初孟軒為了一幕打架戲，在13、14度的低溫下拍攝「每個人在地上抖到不行」，只能拿雨衣和便當的鋁箔紙包身體互相取暖。
李鼎透露《環南時候》完全沒有經過選角徵選，一開始便選定宋柏緯和夏騰宏，兩人在片中飾演穿越時空的父子；宋柏緯透露，原本想挑戰夏騰宏的角色，但因為最終選定的角色是夏騰宏演他兒子，宋柏緯搞笑直呼：「他會叫我爸，我覺得太棒了，一定要好好把握這機會。」
而與宋柏緯有不少親密對手戲的初孟軒，其實是宋柏緯「欽點」推薦，他透露自己認識初孟軒是看到他在《天橋上的魔術師》的演出，片中鋼管舞表現讓宋柏緯超驚艷，馬上向導演李鼎推薦，拍攝結果也確實很有火花。