施柏宇敲碗BLACKPINK Lisa拍《女鬼橋3》 大喊願無酬演出
2023高雄電影節今（7）日於高雄市總圖正式開幕，開幕片《女鬼橋2：怨鬼樓》導演奚岳隆與監製郝柏翔攜演員林哲熹、施柏宇、王渝萱、胡釋安、王品澔、詹子萱、席惟倫、王肇緯出席，談到上次來高雄是何時？施柏宇透露是來看韓國女團BLACKPINK演唱會，立刻被問有無關注近期很夯的Lisa瘋馬秀，林哲熹搞笑直呼：「我想問Lisa要不要來看《女鬼橋2》 我的包場。」鐵粉施柏宇也直呼如果還要拍續集，有邀請Lisa演出的話他自願無酬演出，笑翻全場。
記者黃雅琪／高雄報導
由於拍攝時間緊湊，林哲熹和施柏宇為了省時間和方便，索性不脫鋼絲吊在上面聊天，兩人直呼好玩又荒謬，在上面的狀態很好笑，不時還得將頭換到鋼絲另一邊避免落枕，透露比較受不了的應該是膀胱，因為鋼絲難穿脫所以盡量少上廁所，林哲熹搞笑說：「那場景很緊繃，如果尿出來也很真實合理 」。
鬼片拍攝過程時常發生狀況，《女鬼橋2》也不例外，導演奚岳隆回憶某一幕正在拍攝時，現場人員必須撤離，卻突然有個黑影快速經過，工作人員大喊「欸誰在那邊跑過去」，至今都還不知道到底是誰。
王肇緯在片中飾演「煞神」挑戰也不少，他必須腳踩又高又重的高蹺，一次要四個人幫忙撐著，全片沒露臉的他會不會覺得可惜？王肇緯表示完全不會，能跟這麼厲害的演員們一起演出就很開心了，他形容現場拍攝不會恐怖，成品效果出來差很多，林哲熹則爆料王肇緯現場滿恐怖 ：「他戴假牙一直流口水」。電影《女鬼橋2：怨鬼樓》10月13日全台上映。