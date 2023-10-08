高雄苓雅必吃！20多年老字號雲來坊二度入選必比登 趙天麟超推薦
《米其林指南》月前公布台北、台中、台南與高雄必比登推薦店家，入選條件為具品質且經濟實惠的美食，立委趙天麟推薦苓雅區二度入選的中式餐廳「雲來坊」，是在地經營20多年的老字號，從政初期就開始時常光顧，對店內的菜餚包括招牌菜蝦仁滑蛋、竹筍燒雞與五更腸旺更是如數家珍，而店家因桌數有限加上顧客絡繹不絕，訂下無法追加的規定與沒有內用過不得外帶等規定，仍是趙天麟最愛的心頭好之一，總愛抽空帶著親朋好友來此打牙祭，也希望來自高雄的美味能一直在地方飄香。
記者陳威叡／台北報導
《米其林指南》今年8月公布台北、台中、台南與高雄必比登推薦店家，其中高雄有27家雀屏中選，位於苓雅區的中式餐廳「雲來坊」二度獲得殊榮，是在地經營20多年的老字號，早在十年前，熱愛美食的知名作家舒國治就曾跨讚雲來坊的好手藝，不僅是兼備大江南北與台灣融合的口味，「實是難得的烹好菜之館子」。
雲來坊正好就在趙天麟選區，趙天麟透露，雲來坊一直都是自己的口袋名單，從政多久就吃了多久，也是三立前董事長林崑海愛吃的餐館。趙天麟也對店內的菜餚如數家珍，包括招牌菜蝦仁滑蛋是兒子的最愛，筷子夾開後濕潤度和蛋滑讓人食指大動；竹筍燒雞中的雞肉軟嫩，筍塊鹹香保有脆度；酸菜炒牛肉，酸香爽口帶勁非常下飯，另有五更腸旺、宮保雞丁等，道道都是白飯殺手。
趙天麟說，雲來坊因桌數有限加上顧客絡繹不絕，訂下無法追加菜色的規定，另沒有內用過的顧客也不得外帶，但是每天餐廳仍舊是高朋滿座，入選必比登絕對是實至名歸，透過家常菜更能看吃出掌廚深厚功力，總愛抽空帶著親朋好友來此打牙祭。
趙天麟也提到，雲來坊現在由老闆娘與兒子接手，當時老饕都擔心手藝失傳，最後僅減少幾道菜色，但保留原本老闆手藝讓饕客們非常驚艷，如挺過疫情，二度獲選必比登，希望能夠繼續經營下去，繼續在地方飄香，讓大家品嚐來自高雄的好味道。