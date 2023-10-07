張晨光當主婚人！江祖平被逼穿女裝參加婚禮 俞小凡18歲女兒亮相
張晨光今（7）晚在文華東方酒店豪開41桌娶媳婦，現場眾星雲集，都是張晨光在演藝圈的好朋友，而且主婚人張晨光還規定賓客一定要「盛裝出席」。陳美鳳和藍心湄壓軸登場，超有默契地穿姐妹裝，笑認可以組女團。休息1年的江祖平難得露面，特地配合主題換掉褲裝，一襲紅色短禮服秀出纖細美腿。新手奶爸九孔則是獨自到場，直言要沾張晨光的光，讓老婆順利懷上第二胎。
記者蔡依庭／台北報導
張晨光為了給兒子完美婚禮，要求賓客都要盛裝打扮。江祖平若沒活動不穿裙，隔了1年為了參加婚禮才穿裙，笑喊：「被逼著穿女裝。」她透露演了16年的戲，從未好好放大假，這次假期除了「喝很多」，還搬了家、把流失的朋友找回來，但已經住進3個月還是好懶，有10個箱子都沒拆，活動範圍就是客廳、廚房、貓房而已。目前還是單身的江祖平，不想踩別人的場，所以不會在婚禮找對象，至於條件方面，她直白地說：「我是外貌協會。」
久違的「婉君」俞小凡今則帶著18歲女兒亮相，身高超過媽媽的女兒，雖戴著口罩，一身姣好身材吸引不少目光。製作人周遊和老公李朝永一同出席；楊銘威因演出《歡喜來逗陣》和張晨光熟識，所以帶著老婆方志友出席，本想祝賀今年以《本日公休》入圍金馬女配角的方志友，但他們夫妻倆很害羞，雙手合十，以「本日公休」為由不受訪。苗可麗、王彩樺、鄭仲茵、周丹薇、張鳳書、王淑娟、林煒、張玉嬿等一票《花系列》演員都到場共襄盛舉，甚至造成收禮金處大排長龍。