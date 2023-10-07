徐懷鈺唱到一半！「保鑣」突衝上台 真實身分曝光竟是人氣男團
徐懷鈺於今（7）日在台北小巨蛋舉行「倒數3秒」演唱會，演唱會嘉賓請來師弟男團U:NUS，其中U:NUS的高胥崴搶先登台，與徐懷鈺合唱歌曲〈倒數3秒〉，之後其他成員才以「保鑣」身分現身，護送師姐徐懷鈺去後台換衣服。
記者吳雨婕／台北報導
徐懷鈺演唱完歌曲〈我還是那個我〉，站上3公尺高的圓柱，在高空演唱今年的新歌〈我們的故事〉，接著男團U:NUS隊長高胥崴登場，和徐懷鈺首次合體現場演出，唱跳演場會同名主題曲〈倒數3秒〉。徐懷鈺重現MV中高難度的舞蹈動作，高胥崴也大秀舞技，兩人LIVE對唱尬舞，演出後高胥崴直說：「跳一小段就很累，佩服姊姊，薑還是老的辣。」還不斷稱讚徐懷鈺的粉絲好熱情。
徐懷鈺還拱高胥崴要給她的粉絲福利，高胥崴也聽話照做，脫下一半的外套，露出精壯的二頭肌，興奮的高胥崴直接對徐懷鈺「示愛」，「Yuki姐是我小時候的偶像，也是我的夢想。」徐懷鈺還稱讚高胥崴是「天菜」，讓全場氣氛超嗨，兩人更在台上玩自拍，U:NUS團員們則是以「保鑣」身分驚喜現身上舞台，護送師姐往後台，並緊接著帶來〈Yolo〉、〈塔莉亞〉、〈修理偶〉組曲，炒熱全場氣氛。