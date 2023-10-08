莊凱勛爆「臉癱瘓」狂流口水！每日插33根針治療崩潰：我中風了嗎
由公視台語台推出「台語有影」系列節目《殺手老不休》，今（8）日在2023高雄電影節舉行首映，導演夏睿謙、製作人周俊樺攜演員莊凱勛、李亦捷共同出席。「金鐘視帝」莊凱勛自爆曾因工作太疲勞，導致右臉癱瘓無感，漱口水、吃飯都會流口水造成生活障礙，嚇得他直呼：「我中風了嗎？」後來靠著每天在臉上插33根針治療才康復。
記者黃雅琪／高雄報導
京劇出身的莊凱勛「樓梯間打戲」不用替身自己來，還會自己製造聲響：「不是最難的打，但是是最有創意的打！」在片中都拿隨身物品開打，像是寶特瓶、垃圾袋等物。動作戲難免受傷，莊凱勛不僅手被門刮到流血，在拍攝一幕腳踢桌腳的戲，腳指甲還意外裂開變紫色腫起來，不過他笑說包紮的造型，剛好連到另外2部戲。
以前沒有保護自己的觀念，莊凱勛透露曾因戲骨折開刀，小腿脛骨斷掉；20多歲時曾因工作太累的關係，導致顏面神經暫時麻痺、右臉癱瘓無感，起床漱口水還會一直流出來，嚇得莊凱勛當時直呼：「不會這麼年輕就中風吧？」後來透過中醫每天在臉上插33根針治療才康復。
今年再次問鼎金鐘獎的他心情平靜：「一個戲跟一個角色的完成，不是憑藉我個人力量，能入圍就會希望得獎，人之常情，我那角色比較特別，是換心臟的個案，還是希望議題能被注意。」莊凱勛在《美國女孩》中的大女兒方郁婷，之前入圍金馬影后，今年小女兒林品彤也將角逐最佳女主角，莊凱勛被稱為「最會演戲的一家人」，直呼兩位女孩真的很厲害。