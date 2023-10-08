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陳盈潔入監46天爆插管！驚患急性腎衰竭　好友許常德求加護病房

▲許常德（後）在臉書發文提到陳盈潔因敗血症插管，需要洗腎的加護病房。（圖／NOWnews資料照）
▲許常德（後）在臉書發文提到陳盈潔因敗血症插管，需要洗腎的加護病房。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

資深藝人陳盈潔日前吃上教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年2個月定讞，在友人許常德的陪同下於8月23日入監服刑，至今已46天，而她的身體狀況一直不佳，甚至在當天現身地檢署時嘔吐不止，而今（8）日稍早，許常德突然在臉書發文，提到陳盈潔出現急性腎衰竭、敗血病等症狀，目前插管中，需要洗腎的加護病房。

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▲陳盈潔因敗血症送往醫院插管洗腎。（圖／翻攝許常德臉書）
▲陳盈潔因敗血症送往醫院插管洗腎。（圖／翻攝許常德臉書）
許常德在臉書發文表示：「陳盈潔老師急性腎衰竭、敗血病、急性呼吸衰竭、高血鉀，目前插管中，急需洗腎加護病房，能在桃園和台北最佳，如果你有這樣的資訊，急。」文字中可見對陳盈潔身體狀況非常憂心。

▲陳盈潔於今（23）日下五1點47分坐上直達車，送往女子監獄。（圖／記者陳明中攝）
▲陳盈潔於8月23日入監服刑。（圖／NOWnews資料照）
事實上，陳盈潔入監服刑當天，也是許常德陪同現身，當時他受訪時透露，陳盈潔身體不適，多次在車上與地檢署裡嘔吐，在地檢署期間，許常德甚至突然從裡頭衝出，只為幫陳盈潔拿藥。也因為陳盈潔身體狀況不佳，所以地檢署人員刻意安排陳盈潔搭乘直達車前往女監，免除了舟車勞頓。

▲ 陳盈潔由許常德陪同進入台北地檢署。（圖／記者陳明中攝）
▲許常德在臉書上尋求能夠洗腎的加護病房，並提到陳盈潔的身體狀況。（圖／NOWnews資料照）
鳳凰藝能經紀公司的趙善意總經理回應：「經過跟陳盈潔的大姐查證，她也是傍晚收到訊息，陳盈潔的確有腎衰竭的狀況，因此現在已經由監獄方面送醫，進行洗腎診療。家屬正在趕往醫院當中，希望陳姐能夠盡快恢復健康！」

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