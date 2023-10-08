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出席國慶晚會　蔡英文：邁向永續台灣、讓世界看見民主台灣

▲蔡英文今日前往台南參加國慶晚會，致詞時表示期盼未來持續以堅韌的腳步邁向永續的台灣，也讓世界看見民主的台灣。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日前往台南參加國慶晚會，致詞時表示期盼未來持續以堅韌的腳步邁向永續的台灣，也讓世界看見民主的台灣。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（8）日晚間前往台南出席「民主台灣，堅韌永續」國慶晚會，致詞時表示過去7年多來，政府推動國防改革、落實國防自主，展現守護國家的決心，也感謝國人用團結和堅韌的精神，克服疫情挑戰，並貢獻良善力量，協助各國對抗疫情，促進區域的繁榮發展，期盼未來持續以堅韌的腳步邁向永續的台灣，也讓世界看見民主的台灣。

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蔡英文致詞時表示，現場下著大雨，然而大家還是來參加國慶晚會，讓她很感動，今年國慶晚會在台南空軍基地，舞台兩邊有幻象2000、F16、黑鷹直升機，以及C130運輸機、IDF戰機、「勇鷹號」新式高教機，都圍繞在身旁，這就像國軍弟兄姊妹，也是時時刻刻堅守崗位，在國人的身旁，守護著國家。在迎接國慶的時刻，她也要再次感謝國軍的辛勞。

蔡英文提到，過去7年多來，政府推動國防改革、落實國防自主。國艦國造的「海鯤軍艦」已經完成下水典禮；國機國造的「勇鷹號」也已經交機了20架，這更守護國家的決心。

蔡英文指出，今年國慶的主題是「民主台灣，堅韌永續」，這次國慶晚會選在台南舉辦，也是格外具有意義。台南是臺灣第一座發展的城市，明年就是建城400年；今天的台南，不但有文化，更有著高科技的產業。

蔡英文說，從2010年，台南縣市合併升格以來，第一屆市長副總統賴清德，再接棒到黃偉哲，他們都用堅韌的毅力，保留台南的文化，並積極促進產業發展。目前全球唯一可量產3奈米晶片的聚落，就在台南南科；南科也已經連續2年產值都破兆元。

蔡英文接著表示，現在透過中央和地方的合作，南科三期擴建案已經動土，預估未來完成開發後，產值可望超過390億元。在沙崙的智慧綠能科學城，也將帶動台灣智慧科技產業的發展。

蔡英文說，這幾年來，台南有許多的建設，像是隆田文化資產教育園區、岸內糖廠影視基地，以及亞太國際棒球訓練中心，都展現出台南不同的發展風貌。

蔡英文也提到，台灣這幾年來在各領域的表現，也讓世界刮目相看。台灣人用團結和堅韌的精神，克服疫情的挑戰；不論海內外的國人同胞，都願意貢獻良善的力量，協助各國對抗疫情，更促進區域的繁榮發展。

蔡英文說，今天現場也有許多僑胞朋友，她除了歡迎大家回國，也感謝僑胞們在海外為台灣拚外交。這幾天連假，很多人選擇在台南度過，也有很多外國朋友到台南體驗古城氛圍。在這裡，她要藉此機會向大家宣傳，明年台灣燈會及台灣文博會，都將在台南舉辦，也歡迎大家多多來台南觀光。

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