香蕉買回家沒幾天就黑！內行用「1物」神解：放7天像剛買一樣
台灣一年四季都有不同的水果可以享用，也有其「水果王國」的美譽，不過有些水果買回家之後，如果沒有馬上吃的話，就會發黑、腐爛，放置時間並不能太長，例如超市、超商就有販售的香蕉。那麼你知道如何「保存香蕉」可以延長其壽命嗎？近日就有網友透露自己的撇步，引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「家常菜」貼文指出「推薦大家保存香蕉的方法，把香蕉放在保冰袋然後冰在冰箱裡面，我這樣存放已經超過一個禮拜了，香蕉完全保持原樣，沒有變黑也沒有變熟，壽司我也是這樣放的，飯不會變硬，表冰袋真的很好用」。
貼文一出，不少婆媽紛紛回應「很感謝分享....每次香蕉都沒吃完，超浪費」、「困擾好久了，謝謝教學，改天來試試看」、「太感謝分享了，每次買回來兩天就開始變黑，超商腦筋」；另外也有人推薦「我阿姨是香蕉中盤商，教客人的方法是，先塑膠袋包起來，外面裹報紙或抹布再冰」、「也可以用報紙包起再入塑膠袋冷藏，一星期拿出不變黑」。
事實上，過去農委會就曾經在臉書發文教學，表示有人使用錫箔紙包覆起來可以保存比較久這個說法是錯的，正確的香蕉保存方法是「成熟香蕉以保鮮膜整果包覆」，存放於冰箱蔬果層，大約可以保持一週果皮顏色不會變黑，且風味一樣。
農委會還教授挑選市售的香蕉，「第一，香蕉轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡」、「第二，選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉，這類香蕉儲存時間較久」、「第三，不同熟度香蕉營養價值不一樣，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感，愈熟的香蕉則營養價值是愈高。」