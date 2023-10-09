新人看過來！友邦聖露西亞連年獲選最佳蜜月地　擁溫泉也能浮潛

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露國奉英國國王為元首，總人口數約17.8萬，但歷史上有兩位諾貝爾獎得主；島上最著名的景點為大小皮通山（Gros Piton、Petit Piton）為聯合國世界遺產，且為火山，也帶來溫泉，島上更有多處著名的潛水景點水及浮潛景點。觀光業佔GDP 65%，其次是工業與農業，盛產香蕉。
談到爭取國際青年大使團到訪，陳家彥表示，在疫情前的2010年至2015年，都陸續有派青年大使團到訪，這次爭取的主要原因，是當地的「聖露西亞文化發展協會」表達希望能再有訪團到訪的意願。
陳家彥也說，青年大使團是當地最全面的交流計畫，即使是與露國友好的英國、美國的雙邊計畫交流項目也較為單一；這次計畫也獲得聖國全面的重視，除了總理皮耶（Philip Joseph Pierre）、代理總督查爾斯（H.E. Cyril Errol Melchiades Charles）、副總理希萊爾（Ernest Hilaire）、參、眾議院議長也都參與與我國青年的交流之中。
談到兩國邦交現況，陳家彥說，自從恢復邦交關係後，兩國在政治、社會、經貿、民生等多領域都有合作，聖露西亞多年來也都在各項國際參與如聯合國、世界衛生組織、世界民航組織等表達支持與台灣的訴求。
此外，高層互訪也非常頻繁，總理皮耶去年7月就曾來台，今年3月由外交部長包提斯（Alva Baptiste）、5月副總理希萊爾都有來台。在雙邊的做計劃中，配合露國政府需求，在農業、教育、資訊科技、醫療、青年、婦女都有相關執行計畫，以農業為例，除協助提升蔬果技術計畫，今年更協助成立農業產銷中心；教育部分，除了目前有312名學生透過相關獎學金計畫來台就讀，也建立許多多媒體教室、打造數位教學環境、培養資訊科技人才。
陳家彥說，面對中國在外交場域不斷的打壓及威脅，目前露國官員除了了解中國的手法與虛幻不實的承諾之外，也對於台灣給予的各項計畫援助合作都非常重視也看中，認為可以協助國家發展需求的永續發展，「最重要還是跟邦交國的合作方面，達到互惠互利、可長可久。」
「除了政府部門之間的交流，也要做民眾的結合。」陳家彥說，聖露西亞和台灣都是民主國家，執政者都是經過選舉、需要經過民意的支持，若民眾對台灣是充滿善意的時候，邦交也會更穩固，這也是青年大使團到訪有助於邦交的原因，由於他們的交流表現，讓兩方人民更加了解對方，也會加強雙邊國家的關係。
最後，陳家彥說，聖露西亞是非常好的旅遊景點，連續好幾年被世界旅遊大獎（World Travel Awards，被譽為旅遊界的奧斯卡）選為最佳蜜月地，今年也獲選為最佳探險旅遊國家，他也相當鼓勵台灣民眾可以選擇聖露西亞來旅遊，雖然露國距離台灣較為遙遠，但這是一個可是開發旅遊的地方。