「讓國際記得台灣！」青年大使出訪聖露西亞　用美食、音樂交心　

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談到在出發前去聖露西亞前對於露國的印象，來自台大資管所的林大禾、台藝大的吳沛妮、中央大學的楊芳琳都搖了搖頭表示沒印象，對於地理位置也都不太清楚；而台大的吳可新則表示知道這是台灣的邦交國以外資訊也不多，謝呈杰則因為看照片有漂亮的海灘、有名的度假小島而覺得「很像墾丁」，但五人也都表示，在參加了國際青年大使計畫後，才對露國感到好奇、開始收集當地的資訊。
談到出訪到當地的感想，五人都各自感受到露國人民對於他青年大使團到訪的歡迎，吳可新到當地的學校交流，要離去前，學校的學生一一前來擁抱、自拍道別，拍到學校老師都看不下去，但制止也沒效，「很怕拖到大家行程」，吳可新說。
謝呈杰到餐飲學校時，做出招牌的伯爵茶芒果乳酪貝果，露國人民吃到以後也大感驚奇，而當地做出的椰子風味的麵包，也讓謝呈杰感受到滿滿的熱帶風情，在食物交流上，獲得很多的反饋。
楊芳琳談到擔任青年之夜主持人時，與搭檔卡麥隆的合作無間，甚至發現卡麥隆的阿姨在台灣教書，兩人也約好明年相見。林大禾則與當地的創業家談起經貿、商業的相關議題，他說，在台灣，這些「菁英」的局自己一定沒辦法跟他們聊天或交流，畢竟自己只是學校的畢業生，但在聖露西亞，當地人民對他的坦陳交流，讓他收穫良多。吳沛妮則分享跟爵士音樂家合作時，練到一半Keyboard手說要跑去接小孩，隨興的風格也讓他大受震撼，但最後調適自己的心清、放輕鬆，在演出仍有良好的效果。
在出訪結束後，對於台露關係、或是邦交國是否有改觀？林大禾說，在聖露西亞有跟總理皮耶（Philip J. Pierre）互動，而回台後也看見皮耶在聯合國大會上幫台灣發聲，而從出訪的角度來說，似乎正向的互動，是可以獲得正向回饋的。
謝呈杰說，從小聽長輩說了很多覺得邦交國就是跟台灣拿了很多錢，也只是金援上的資助，而自己親身到當地後發現，其實台灣有很多技術團跟外交人員在當地努力，不單單只是金錢而已。他認為，大家還是可以多多了解邦交國對台灣的意義以及所付出的努力，不僅只有單一面向而已。楊芳琳說，外交是專業的領域，外交現況也是殘酷的，但對於自己身為台灣人，就是把自己做好，利用自己能接觸到的外國人也可多介紹，這些都相信都會得到良好的反饋，「讓國際記得台灣這個地方」。
國際青年大使團的團長、NGO國際事務會執行長王雪虹說，國際青年大使計畫、NGO國際事務會很重要的工作，就是培養台灣的青年對於國際事務的興趣跟能力，從不敢哪個面向切入，他覺得滿成功的，也可以拍著大家的肩膀說「幹得不錯」，也相信對於台灣與聖露西亞的邦交關係上也留下了足跡跟獲得正面的回饋。