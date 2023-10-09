加拿大參議員組團訪台參加雙十國慶 外交部：展現對台堅定支持
明日就是雙十國慶，外交部今（9）日指出，「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾（Michael MacDonald）參議員於今（112）年10月9日至14日率團訪問台灣，一行人除參加國慶之外，也將晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、接受外交部長吳釗燮款宴。
記者邱新博／台北報導
外交部指出，「加台國會議員友好協會」共同主席麥唐諾（Michael MacDonald）參議員一行團員包括聯邦參議員胡薩科斯（Leonidas Housakos）、達方德（Pierre Dalphond）、李察茲（David Richards）及麥菲蘭（Marilou McPhedran），一行5人在台期間除將參加今年國慶覲賀、國慶大會及國慶酒會等慶典外，也將晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、接受外交部長吳釗燮款宴，並與我國資深官員及各界人士就台加雙邊關係及台海安全交換意見。外交部對麥唐諾參議員一行來訪表達誠摯歡迎。
外交部表示，訪團團員分屬加國聯邦參議院「外交暨國際貿易委員會」、「交通暨通訊委員會」、「司法委員會」、「國安、國防暨退伍軍人委員會」、「社會暨科技委員會」及「漁業及海洋委員會」等各個重要委員會成員。在中國持續片面升高區域緊張情勢之際，加國國會議員組團來台祝賀我國國慶，充分展現對台灣的堅定支持。
外交部說，台加兩國為共享民主、自由、人權及法治價值的緊密夥伴，期待此次訪問有助訪團成員進一步瞭解我國及區域現況，持續在加國國會推動深化台加雙邊夥伴關係。